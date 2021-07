Fossano, torna il cinema all'aperto in piazza Castello

Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, torna a Fossano il cinema all’aperto in piazza Castello. Le serate, organizzate dalla Consulta Giovani in collaborazione con Cinedehors, prenderanno luogo lunedì 5, 12 e 26 luglio con inizio proiezione previsto per le ore 21.15 mentre i cancelli verranno aperti alle ore 20.45 per permettere le registrazioni all’ingresso.

La prima pellicola che verrà proiettata è “Jojo Rabbit”, film premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, dove un ragazzino tedesco scopre che sua madre nasconde una giovane ebrea nella loro soffitta. Aiutato dal suo unico amico immaginario Adolf Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco ed infantile nazionalismo.

Lunedì 12 luglio invece, gli spettatori potranno godersi un film girato a Torino e la cui regista è la monregalese Alice Filippi. La pellicola, tratta dal romanzo di Eleonora Gaggero, parla di Marta: una ragazza di 19 anni che ha perso i genitori all'età di 5 anni, ha una malattia incurabile ed è piuttosto bruttina. Marta, tuttavia, è anche una ragazza estremamente solare e determinata. “Sul più bello” è entrato a far parte dell’offerta di Prime Video.

Ultima serata invece, dedicata ai più piccoli, permetterà la visione di “Trolls World Tour”. Poppy e Branch scoprono che nel mondo dei troll esistono diverse tribù che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica. Tuttavia, il re vuole distruggere tutti i generi musicali per permettere solo a uno di loro di regnare supremo: il rock.

“Siamo molti felici di poter riproporre le serate di cinema all’aperto in piazza Castello con 3 film davvero molto interessanti. Spero di poter riscontrare lo stesso successo dello scorso anno. Un grazie particolare alla associazione Cinedehors e all’assessore Ivana Tolardo, sempre pronta a sostenere la Consulta Giovani” il commento del presidente della consulta Marco Primatesta.

“Dopo l’ottimo risultato dello scorsa estate, anche quest’anno verrà nuovamente offerta ai fossanesi la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione di film all’aperto, nella suggestiva cornice di piazza Castello - il commento dell’assessore alle politiche giovanili Ivana Tolardo-. Ringrazio pertanto la Consulta giovani Fossano per aver promosso questa lodevole iniziativa che, proprio per tale motivo, ha immediatamente ricevuto tutto il supporto e la collaborazione del mio assessorato e di tutta l’amministrazione comunale. Verranno trasmessi film di vario genere, in grado di soddisfare un vasto pubblico e per tale motivo ringrazio anche Cinedehors che curerà la parte tecnica”.