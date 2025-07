Grande successo per la quarta edizione della “Fera d’la Tonda” a Costigliole Saluzzo

È stata una giornata da ricordare quella di ieri, domenica 13 luglio, in occasione della quarta edizione della “Fera d’la Tonda” di Costigliole Saluzzo la sagra dedicata all’albicocca Tonda, frutto autoctono che rappresenta l’identità agricola e culturale di questo angolo di Piemonte.

Un evento che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, con visitatori accorsi da tutta la provincia e oltre, trasformando Costigliole in un vivace palcoscenico di festa e tradizione.

Fin dalle prime ore del mattino, via Vittorio Veneto si è animata di mercati agricoli, bancarelle artigianali, spettacoli musicali e mostre. Protagonista assoluta, ovviamente, la Tonda, esposta e venduta in tutte le sue varianti: fresca, trasformata, in succhi di frutta, marmellate, dolci che sono stati anche protagonisti di un concorso .

Un’atmosfera gioiosa e autentica ha accompagnato tutta la giornata, con numerose visite guidate gratuite che hanno condotto i partecipanti alla scoperta del borgo medievale, dei castelli, degli affreschi di Hans Clemer e del patrimonio storico locale.

La giornata si è aperta con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del sindaco Fabrizio Nasi, accompagnato dalla banda musicale e da numerose autorità civili e politiche. A seguire, il convegno tematico nel Salone d’Onore di Palazzo Comunale, dedicato al cambiamento climatico, organizzato dalla Coldiretti, ha riunito importanti esponenti istituzionali: il senatore Giorgio Bergesio, l’onorevole Monica Ciaburro, l’assessore regionale Marco Gallo, la presidente Atl Gabriella Giordano, il presidente Confcommercio Danilo Rinaudo, la consigliera provinciale Ivana Casale, il presidente Bim Varaita Giovanni Fina, il presidente Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi, il presidente Bim Valle Po Marco Margaria e il sindaco di Busca Ezio Donadio, insieme a numerosi altri amministratori del territorio tra cui il sindaco di Costigliole d'Asti Enrico Alessandro Cavallero, paese da poco gemellato con con Costigliole Saluzzo, inoltre gli amministratori di Quiliano Comune ligure in provincia di Savona dove viene prodotta l'albicocca di Valleggia.

Soddisfatto per la grande partecipazione di pubblico alla fiera e a tutti gli eventi correlati il sindaco di Costigliole Saluzzo Fabrizio Nasi: "La Fera d’la Tonda si conferma un ponte tra territori e un racconto collettivo della nostra comunità un successo che dimostra come tradizione, accoglienza e consapevolezza siano la vera forza di Costigliole Saluzzo. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso quest'ottimo esito".

Gli fa eco il vicesindaco Nicola Carrino: "La “Fera d’la Tonda” dimostra ancora una volta di essere non solo un evento di promozione agricola, ma anche un’occasione di valorizzazione culturale e turistica. L'albicocca diventa ambasciatrice del nostro territorio e Costigliole Saluzzo, recentemente inserita nel Bando borghi del PNRR, si conferma un punto di riferimento per chi cerca autenticità, gusto e accoglienza".

Durante il convegno, Flavio Lovera, direttore della cooperativa Albifrutta, è stato insignito del prestigioso premio 'Tonda d’Oro' per il suo impegno quotidiano e il fondamentale supporto organizzativo alla valorizzazione dell’albicocca Tonda. "È stata una sorpresa – ha dichiarato commosso Lovera – non mi aspettavo questo riconoscimento. Ringrazio l’amministrazione comunale e soprattutto il gruppo di volontari che da tre mesi lavora con passione per rendere possibile tutto questo.

Stiamo crescendo in modo esponenziale – ha concluso Lovera – e questo successo è la prova che la Tonda non è solo un frutto, ma una storia da vivere e raccontare, insieme"

Nel ricco programma della giornata, molto visitata anche la mostra “Storia, Arte e Fede” a Palazzo La Tour e per “Istantanee”, l’esposizione fotografica firmata Gianpiero Ferrigno, che ha emozionato a Palazzo Giriodi, i visitatori con scatti in grande formato dedicati ai 'luoghi del cuore' della Valle Varaita e di Costigliole.

Molto apprezzate anche le dimostrazioni di falconeria nei giardini del Palazzo Sarriod de La Tour, le esibizioni equestri, i giochi per bambini e la musica medievale dal vivo del gruppo Alnuslyra, che ha accompagnato le visite guidate tra i castelli e gli affreschi del borgo.

Una delle novità più attese è stata la prima edizione del concorso di torte a base di albicocca Tonda, ideato proprio da Flavio Lovera, che ha visto la partecipazione di 15 concorrenti.

Una giuria di esperti ha decretato vincitrice la torta 'Tonda Stellata' di Elda Magnano di Envie, apprezzata per sofficità, gusto, estetica e originalità.

Secondo posto per Ida Garnerone con la “Torta Paradiso' alle albicocche e amaretti.

Terzo per Angelita Remo di Costigliole Saluzzo con la 'Torta Gialla' a base di yogurt e albicocche.

Le prime tre classificate hanno ricevuto una coppa e un buono spesa da 20 euro offerto da Albifrutta da spendere nel negozio della cooperativa, mentre per tutte le altre partecipanti è stata consegnata una targa ricordo.

Un'altra novità che diventerà protagonista il prossimo anno è l’introduzione delle nuove caramelle gelatina a base di Tonda, già fatte assaggiare durante la sagra e presto in produzione grazie ad Albifrutta.

Un weekend di festa, gusto e tradizione, che ha lasciato il segno e che tornerà nel 2026 con tante altre novità.