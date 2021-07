La Notte di San Lorenzo: dove ammirare le stelle cadenti

La notte del 10 agosto di ogni anno è senza dubbio uno degli eventi più suggestivi e attesi dell'estate, dato che proprio durante questa serata è possibile ammirare chiaramente lo sciame meteorico delle Perseidi.

Le stelle di San Lorenzo, che appartengono alla Costellazione di Perseo, sono in realtà meteoriti frammentati che, precipitando nell'universo, lasciano dietro di sé suggestive scie luminose.

La tradizione collega questo evento astronomico con le lacrime di San Lorenzo, poiché il 10 agosto ricorda appunto il martirio del santo, che venne bruciato sui carboni ardenti.

Per godersi un simile spettacolo, che da sempre affascina adulti e bambini, è consigliabile recarsi in luoghi aperti, preferibilmente in collina, dove la visuale è massima e dove l'inquinamento luminoso è assente.

Dove ammirare le Stelle di San Lorenzo

Per poter ammirare al meglio lo spettacolo delle stelle cadenti è necessario scegliere una zona dove non siano presenti luci artificiali che tendono a nascondere quelle naturali, meno intense e quindi meno visibili.

È dunque opportuno orientarsi verso arenili e spiagge, boschi, parchi e giardini piuttosto isolati e lontani dai contesti urbani.

Per osservare il fenomeno, bisogna sdraiarsi per terra e fissare lo sguardo verso lo zenit (che è il punto più alto del cielo) tra la mezzanotte e le 4 del mattino.

In tutta Italia vi sono alcune località ideali per ammirare questo evento, spesso sponsorizzate grazie a iniziative promosse da Osservatori Astronomici che, per la notte del 10 agosto, rimangono aperti per accogliere i visitatori.

Questo evento è visibile praticamente in tutto il paese, anche se in alcune regioni è possibile ammirare con maggiore nitidezza e precisione le fantastiche scie di luce che attraversano il cielo.

Le Perseidi, infatti, si vedono meglio volgendo lo sguardo in direzione nord-est e in posizione sopraelevata, avendo cura di abituare gli occhi al buio per almeno 30 minuti prima di puntarli verso il firmamento.

Le mete migliori per godersi la Notte di San Lorenzo in Piemonte



1. Colle del Nivolet

Situato all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Colle del Nivolet è probabilmente una delle zone meno illuminate d'Italia e pertanto completamente priva di inquinamento luminoso, che è il principale ostacolo alla visuale delle Stelle Cadenti.

2. Parco del Valentino

Vasto, aperto e poco illuminato, il Parco del Valentino a Torino offre numerose possibili mete per sdraiarsi sull'erba e attendere con pazienza la comparsa dei meteoriti fiammanti che solcano il cielo nella magica notte di San Lorenzo.

3. Monte dei Cappuccini

Localizzato in provincia di Torino, il Monte dei Cappuccini, che si trova in posizione sopraelevata, ma non troppo alta, si caratterizza per molti angoli privi di illuminazione e raggiungibili soltanto servendosi di torce elettriche: una zona perfetta per osservare le Stelle Cadenti.

4. Lago di Avigliana

Per chi preferisce ammirare le Lacrime di San Lorenzo da una posizione pianeggiante, la scelta ideale è quella del Lago di Avigliana, che si trova a circa 20 chilometri da Torino e che, grazie alla sua conformazione geologica, consente di isolarsi in calette e insenature completamente buie.

5. Strada Panoramica dei Colli

Questo scenografico percorso, che si snoda da Superga verso Pino Torinese attraverso le colline, è un altro spettacolare punto di osservazione delle Stelle Cadenti, anche perché è comodamente percorribile in auto.

6. Collina di Superga

La Collina di Superga, a Torino, viene considerata un luogo perfetto per poter godere di una visuale a 360 gradi del panorama circostante, pur rimanendo abbastanza elevato per non essere interessato dall'inquinamento luminoso della città.

7. Montagne Cuneesi

In provincia di Cuneo sono presenti molti punti di osservazione per ammirare lo spettacolo delle Pleiadi, che si raggiungono arrivando in alcune località di montagna, come l'Alta Via dei Monti Liguri, Barolo, Gaiola e Nucetto.

8. Oasi Naturalistica di Sant'Albano

Localizzata nelle vicinanze della località Sant'Albano Stura, l'Oasi Naturalistica "La Madonnina" offre l'opportunità di immergersi completamente nella magia della Notte di San Lorenzo, dato che in questa zona la pioggia meteorica è sempre particolarmente abbondante.

Come organizzare una trasferta per la Notte di San Lorenzo

Per organizzare una trasferta durante la Notte di San Lorenzo è necessario servirsi di un mezzo autonomo, come la propria auto.

Naturalmente bisogna essere certi del suo funzionamento, dato che rimanere a piedi durante le ore notturne e soprattutto in luoghi spesso isolati non è certo una situazione piacevole.

