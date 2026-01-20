Orselli di Melle riapre: la Bistecca perfetta incontra una nuova, straordinaria Cantina

Dopo un’attesa che ha fatto sospirare molti appassionati, il Ristorante Orselli ha riaperto le sue porte a Melle, regalando alla Valle Varaita un motivo in più per sorridere anche nelle giornate più uggiose di gennaio. E non si tratta di una semplice riapertura: la grande novità è una Carta dei vini completamente rinnovata, studiata con passione e competenza per esaltare al massimo quelle che restano le vere regine della casa: le iconiche bistecche cotte alla perfezione, succose, profumate di brace e di tradizione

La nuova selezione di bottiglie offre rossi importanti, eleganti, territoriali, ma anche qualche sorpresa capace di stupire anche i palati più esigenti. Una cantina che racconta storie di vigne, di mani callose e di montagne, un vero assaggio di passione.

Ecco qualche immagine che fa già venire l’acquolina in bocca:

Melle vi aspetta con il suo fascino discreto nel cuore di una valle occitana, dove la neve imbianca le cime e il camino scoppietta dentro accoglienti sale di montagna. L’atmosfera è quella giusta per sentirsi a casa, ma con un tocco di festa.

Orari di apertura: Venerdì sera - Sabato e domenica a pranzo e cena.

Inoltre è possibile organizzare cene di Evento in qualsiasi serata della settimana, previa prenotazione. Che sia per una cena romantica, una tavolata tra amici o un’occasione speciale, Diego Orselli e il suo staff sono pronti ad accogliervi con il calore della brace, il profumo del vino buono e quel sapore di casa che solo la Valle Varaita sa regalare.

Vi aspettiamo a Melle… per colorare di gusto queste giornate d’inverno!

Per informazioni e prenotazioni, contattate il 371.4688012.

L’indirizzo è Via Tre Martiri 53 - Melle, terza entrata del paese arrivando da Saluzzo e la prima scendendo dalla valle, con un grande parcheggio riservato ai Clienti.