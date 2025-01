Fossano, nel 2024 della polizia Locale oltre 23mila ore di servizio (soprattutto in esterna) [VIDEO]

Sono in totale 7.103 – ed erano 9.140 nel 2023 – le sanzioni operate dalla polizia Locale di Fossano nel corso del 2024, che hanno conseguentemente fruttato alle casse comunali 502.933,72 euro. A sciorinare i numeri del bilancio il comandante Giacomo Cuniberti assieme al sindaco Dario Tallone e al senato Giorgio Maria Bergesio, nell’incontro tenutosi ieri (lunedì 20 novembre) in municipio a Fossano.

I dati generali presentati nel corso dell’incontro parlano genericamente del controllo di 498 veicoli, l’identificazione di 589 persone e la denuncia di altre 23, oltre che della rimozione di 304 mezzi. Un’attività portata avanti – secondo dati di maggio 2024 - da 18 operatori in un’attività composta di 23.172 ore (delle quali oltre al 70% in servizi esterni).

Nell’ambito dei controlli elettronici della velocità si contano 139 servizi specifici e l’elevazione di 154 verbali, con anche tre sanzioni per conducente senza patente e – dal dicembre 2024, con l’introduzione del nuovo codice della strada – sei riguardanti conducenti di monopattini. Curioso il sanzionamento di un Go Kart, circolante indebitamente sulle strade cittadine. Sono stati infine 107 gli interventi per sosta indebita su stalli dedicati alle persone con disabilità.

In totale, le sanzioni legate al codice della strada hanno portato alla decurtazione di 2.965 punti patente totali. Sono stati 61 i sinistri stradali registrati, di cui 21 con feriti e uno solo (per fortuna) che ha portato alla morte di una persona.

L’insieme delle sanzioni amministrative ha visto realizzare 51 interventi per tematiche ambientali e 73 controlli sulla conduzione dei cani, oltre a 21 controlli su cantieri.

Emblematico il dato relativo alle attività della polizia Locale di Fossano durante il passaggio del Giro d’Italia: 256 ore di servizio totali, 250 pratiche amministrative perfezionate, 99 sanzioni al Codice della Strada rilevate e 42 rimozioni di veicoli effettuate.