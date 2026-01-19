Domenica 25 gennaio un Recital Pianistico presso la Scuola APM di Saluzzo

Domenica 25 gennaio alle ore 21 presso la Sala Verdi della Scuola APM si terrà il Recital Pianistico “Poesie e colori: il pianoforte in Francia tra 800 e 900”.

Il Maestro Daklen Difato eseguirà un programma composto da musiche di Fryderyk Chopin e Claude Debussy.

Nato a Matera nel 2000, inizia lo studio del pianoforte all’età di 7 anni; nel 2014 si diploma al Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera all’età di 13 anni con la votazione di 10 lode e menzione. Nel 2011 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli consegna la Medaglia d’Oro ed Attestato d’Onore a nomina di “Alfiere della Repubblica Italiana” per gli straordinari risultati raggiunti in campo musicale.

All’età di 22 anni consegue la laurea in Ingegneria Aerospaziale con la votazione di 110/110 e lode presso l’università La Sapienza, Roma.

Nel 2024 ottiene il ruolo presso il Conservatorio “ T.Schipa” di Lecce dove attualmente è docente di pianoforte principale.

Nonostante la giovanissima età, si è fatto conoscere con recital a livello nazionale ed internazionale, svolgendo un’intensa attività concertistica presso Associazioni, Fondazioni ed Enti nazionali.

È stato ospite in varie occasioni, quale talento al pianoforte, del TG1, del TG3 e di altre trasmissioni RAI e Mediaset.

Attualmente continua il suo percorso artistico con il Maestro Alessandro Deljavan con cui ha frequentato nell’anno 2025 una Masterclass di perfezionamento presso la Scuola APM.