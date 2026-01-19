 / Eventi

19 gennaio 2026

Domenica 25 gennaio un Recital Pianistico presso la Scuola APM di Saluzzo

L’evento, nell’ambito della Stagione Concertistica CONsonanTE 2025/26, inizierà alle ore 21 a partecipazione libera su prenotazione

Domenica 25 gennaio alle ore 21 presso la Sala Verdi della Scuola APM si terrà il Recital Pianistico “Poesie e colori: il pianoforte in Francia tra 800 e 900”.

Il Maestro Daklen Difato eseguirà un programma composto da musiche di Fryderyk Chopin e Claude Debussy. 

Nato a Matera nel 2000, inizia lo studio del pianoforte all’età di 7 anni; nel 2014 si diploma al Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera all’età di 13 anni con la votazione di 10 lode e menzione. Nel 2011 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli consegna la Medaglia d’Oro ed Attestato d’Onore a nomina di “Alfiere della Repubblica Italiana” per gli straordinari risultati raggiunti in campo musicale.

All’età di 22 anni consegue la laurea in Ingegneria Aerospaziale con la votazione di 110/110 e lode presso l’università La Sapienza, Roma.

Nel 2024 ottiene il ruolo presso il Conservatorio “ T.Schipa” di Lecce dove attualmente è docente di pianoforte principale.

Nonostante la giovanissima età, si è fatto conoscere con recital a livello nazionale ed internazionale, svolgendo un’intensa attività concertistica presso Associazioni, Fondazioni ed Enti nazionali.

È stato ospite in varie occasioni, quale talento al pianoforte, del TG1, del TG3 e di altre trasmissioni RAI e Mediaset.

Attualmente continua il suo percorso artistico con il Maestro Alessandro Deljavan con cui ha frequentato nell’anno 2025 una Masterclass di perfezionamento presso la Scuola APM.

L’evento è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o telefonando al numero 0175 47031.

