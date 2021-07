Le migliori build di streghe in Path of Exile

Ci sono alcune build di streghe tra cui scegliere quando si tratta di trovare il meglio del gruppo.

Se le streghe sono la build che stai cercando in Path of Exile, allora ci sono alcune build per cui entusiasmarti. Quindi, se hai impiegato molto tempo e sforzi per ottenere la build di tua scelta, anche ricorrendo al commercio PoE per ottenere gli elementi desiderati per la tua build, le seguenti build potrebbero interessarti. Ce ne sono molti tra cui scegliere, quindi abbiamo ristretto il campo alle prime tre build che sono molto efficaci quando si tratta di Streghe nel titolo di gioco di ruolo d'azione, Path of Exile. Elementalista

Coltelli Eterei

Questa particolare build è focalizzata su incantesimi, destrezza e anche intelligenza. Puoi anche infliggere danni fisici anziché solo danni elementali. Se desideri utilizzare quest'ultima forma di attacco, dovrai concentrare la build sull'utilizzo di gemme abilità basate invece sull'aura.

In questo modo, non infliggerai necessariamente meno danni rispetto all'alternativa. Con l'ascendente Elementalista, l'albero delle abilità che stai usando e le aure che applichi, sarai comunque in grado di lasciare il segno in modo abbastanza efficace. Questa build non ti costerà troppo della tua valuta PoE e ha grandi velocità di cancellazione.

Nel complesso, ha buone difese e capacità di sopravvivenza. Con un danno critico elevato e un danno facile da scalare, puoi aspettarti di fare buon uso di questo metodo. Golem di carogne radianti Se stai cercando di portare l'ascesa del Negromante al livello successivo, allora questo è il posto giusto per farlo. Questa build offre un alto danno e anche una fantastica capacità di sopravvivenza. La gemma dell'abilità Summon Carrion Golem sarà la tua migliore amica qui, che scala fino a un numero di golem contemporaneamente.

Con l'aggiunta di resistenze elementali e danni fisici ridotti per i golem, sarai una forza da non sottovalutare. I golem possono anche essere usati per infliggere danni fisici aggiuntivi anche ai servitori. In effetti, più golem hai, più danni possono essere inflitti ai tuoi nemici. Una volta che hai l'importo desiderato, puoi semplicemente lasciare che facciano tutto il lavoro per te.

Non ti costerà tutta la tua valuta PoE e le sfere esaltate nemmeno per realizzare questa build, poiché è piuttosto economica. La sua elevata uscita DPS lo rende anche molto attraente.

Evocatore

L'evocatore è considerato una delle build più popolari per le streghe in Path of Exile. La ragione di ciò è che c'è una lunga storia di successi con i giocatori. Uno dei motivi di questo successo è l'enorme quantità di varietà che puoi ottenere giocando con questa build. Puoi usare una combinazione di servitori, diversi percorsi di costruzione e altro ancora con poche modifiche minori. Qualunque sia il modo in cui scegli, darai priorità alla vita, alla difesa e ai danni del tuo servitore insieme alla tua difesa.

Puoi usare i servitori per fare il duro lavoro per te, così puoi concentrarti solo sul tentativo di rimanere in vita. Questo aspetto è ciò che rende la build così popolare. Puoi usare i servitori per assorbire tutta l'aggressione dei tuoi nemici. Concentrati semplicemente sul non essere colpito e sei a posto. Questo è il motivo per cui il tuo albero si concentra molto sulla sopravvivenza con un'elevata difesa e vita. È anche un'altra build positiva per il budget, con ingenti danni inflitti. Anche i tuoi servitori subiranno il danno riflesso.

Soprattutto, è solo una build facile con cui giocare e trarrai sicuramente beneficio dal dedicarti all'utilizzo di questa build. Capire le build è qualcosa che può essere molto da accettare. Ci sono molti aspetti di Path of Exile che possono essere difficili da capire. Che si tratti di build, mappe, sfere PoE e così via, trascorrerai molto tempo a cercare ciò che è meglio per te nell'ARPG F2P. Ma una volta fatto, vedrai perché il gioco è una scelta così popolare.

Hai provato queste build PoE? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!