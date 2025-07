Family Zone Limone Piemonte 2025: arriva Jumanji, il Parco Avventura mobile più grande della provincia!

L’estate si accende a Limone Piemonte con il ritorno della Family Zone, l’area giochi più amata da famiglie e bambini, situata nel centralissimo Piazzale Nord, accanto alla pista di pattinaggio. Da venerdì 12 luglio a sabato 31 agosto 2025, ogni pomeriggio dalle 16:30 alle 23:30 (chiuso il martedì fino al 5 agosto), vi aspetta un mondo di divertimento a ingresso gratuito!

🌟 Novità 2025: JUMANJI, il Parco Avventura mobile più grande della provincia!

Un’attrazione spettacolare debutta quest’anno: “Jumanji”, il nuovo Parco Avventura con ponti tibetani, percorsi sospesi, reti, scivoli e strutture coloratissime su una superficie record di 21x11 metri. Un’esperienza avventurosa e sicura per bambini e ragazzi, immersa nell’atmosfera frizzante delle Alpi Marittime.



🎈 Divertimento per tutte le età

La Family Zone è progettata per garantire divertimento in famiglia, con un mix irresistibile di giochi, sport e dolci sorprese:

🏰 Parco Gonfiabili – Salta, corri e scivola su strutture giganti e colorate

🏀 Basket elettronico – Sfide all’ultimo canestro con amici e genitori

⚽ Calcio di rigore – Prova i tuoi tiri in porta come un vero campione

🧸 Pesca del pupazzo – Il classico gioco a premi per piccoli cacciatori di peluche

🍭 Candy Shop & Zucchero Filato – Dolciumi, giocattoli e zucchero filato per una pausa golosa

📍 Info utili

Dove: Piazzale Nord (pista di pattinaggio), Limone Piemonte

Quando: dal 12 luglio al 31 agosto 2025

Orari: tutti i giorni dalle 16:30 alle 23:30

(chiuso il martedì fino al 5 agosto)

Ingresso: gratuito

Contatti: +39 335 824 3345 (Jarno)

Social: Seguici su Facebook e Instagram per tutte le novità!

🚗 Come arrivare

Raggiungere la Family Zone di Limone Piemonte è semplice, ovunque tu sia:

In auto:

Da Torino: Autostrada A6 Torino-Savona → uscita Fossano → seguire per Limone Piemonte.

Da Cuneo: Strada Provinciale 259 in direzione Limone Piemonte.

Dalla Liguria e dalla Costa Azzurra (Nizza, Ventimiglia, Imperia):

Grazie alla riapertura del Colle di Tenda, è nuovamente possibile raggiungere Limone Piemonte dal versante francese e ligure in modo comodo e veloce.

Da Ventimiglia o Nizza: SS20 → Tunnel del Colle di Tenda → direzione Limone Piemonte.

👉 Un’ottima soluzione per chi proviene da Liguria di Ponente, Costa Azzurra o entroterra savonese.

🏔 Vivi l’estate a Limone Piemonte

Con la Family Zone e il nuovo Parco Avventura Jumanji, Limone Piemonte si conferma la meta ideale per le vacanze con bambini in montagna. Un'estate di giochi, adrenalina e momenti da condividere in famiglia ti aspetta nel cuore del paese!