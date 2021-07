Vigili del Fuoco in azione per cadute di alberi a Verduno e Sommariva del Bosco

Due diversi interventi hanno impegnato altrettante squadre dei Vigili del Fuoco, allertati dal Comando Provinciale di Cuneo per la caduta di alberi piegato dal forte vento spirato nel pomeriggio su una vasta zona dell’Albese e Braidese.

E’ tuttora in corso quello col quale i volontari del Distaccamento di Bra stanno rimuovendo una pianta abbattutasi in mezzo alla strada che, in località Gorei di Verduno, dalla Provinciale 7 conduce verso l’ex ristorante La Cascata.

I volontari di Sommariva del Bosco sono invece intervenuti per rimuovere una pianta caduta in via Santa Maria, nello stesso centro roerino.