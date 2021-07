Stop al processo “Direkta srl”: Laura Bovoli assolta dall’accusa di concorso in bancarotta

Si è concluso nei giorni scorsi al tribunale di Cuneo il procedimento penale che vedeva coinvolti a vario titolo di concorso in bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, omissione del versamento di contributi, sei imputati. Fra i loro nomi, spicca quello di Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi, già amministratrice della toscana “Eventi 6” srl.

Il procedimento nacque nel 2014, quando la Direkta srl venne dichiarata fallita. Oggetto sociale della ex società cuneese, il cui ex amministratore M.P. ha già definito la sua posizione, era il volantinaggio pubblicitario per i supermercati. Tra la Eventi6 e la Direkta intercorreva un rapporto di committenza.

Insieme alla Bovoli, erano a processo anche i commercialisti F.P. e B.P. che, secondo l’accusa, avrebbero concorso con artifizi contabili nel crac della società di M.P., l’imprenditore P.B., amministratore della “Gest Espaces” srl di Carmagnola, V.M. e D.S. collaboratori e amministratori di società collegate a M.P.

Laura Bovoli, secondo la Procura, in qualità di amministratore della società toscana, committente della Direkta, avrebbe redatto una falsa nota di debito in favore della società fallita. L'obiettivo secondo il p.m. sarebbe stato quello di consentire alla Direkta di M.P. di contestare una penale sui disservizi al fornitore G.F, di conseguenza il documento sarebbe stato redatto appositamente: si tratterebbe di un illecito. La falsa nota di debito sarebbe dunque servita a M.P. a giustificare il ritardato pagamento di un debito di circa un milione di euro che avrebbe avuto nei confronti di G.F. Il p.m. ha sostenuto che i disservizi fossero un pretesto e le note un falso.

Una tesi quella sostenuta dalla Procura che non è stata condivisa dal collegio giudicante, portando a pronunciare una sentenza di assoluzione sia nei confronti della Bovoli che dei due coimputati P.B. di Gest Espaces e il commercialista F.P.

L’accusa aveva chiesto la condanna a tre anni sia per Laura Bovoli che per P.B.; con riguardo ai due commercialisti, F.P. e B.P., la richiesta di pena è stata rispettivamente di tre anni e due anni e 15 giorni di reclusione. Chiesta la condanna anche per V.M. e D.S., ex collaboratori di M.P. (ex amministratore della Direkta ndr) cui erano contestate solo alcune false dichiarazioni previdenziali e non il concorso in bancarotta.

B.P. è stato condannato a tre anni, otto mesi e quindici giorni di reclusione, V.M. a due mesi e D.S.a sei mesi. La lettura del dispositivo ha altresì previsto che i tre dovranno risarcire l’Inps e il fallimento Direkta in separato giudizio civile.