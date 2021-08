Due caprette e una pecora passeggiano sui tetti di Beinette

Capita spesso, nelle nostre zone, di vedere capre e pecore al pascolo. Capita meno sovente di vederle passeggiare tranquillamente sui tetti.

E' successo ieri, lunedì 2 agosto, a Beinette, proprio sopra la storica gelateria "Stella", in piazza Umberto I.

Il simpatico trio, per nulla spaventato, non è passato inosservato ed è stato immortalato in alcuni scatti che stanno facendo il giro del web. Non si tratta di un fotomontaggio.

"I tre animali sono di proprietà di un residente" - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - "Sono riusciti ad allontanarsi, passare nell'area del castello e poi a salire sul tetto sfruttando una tettoia".

Gli animali sono stati recuperati in giornata dal proprietario sani e salvi.