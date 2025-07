Tir sulla Statale 28, partiti i controlli dopo il dietrofront del sindaco Adolfo

Sono iniziati oggi pomeriggio, lungo la Statale 28, all'altezza dell'abitato di Nava i controlli da parte delle forze dell’ordine sui transiti dei mezzi pesanti. Polizia Stradale e Carabinieri sono entrati in azione per monitorare il traffico dei Tir in transito sull’arteria, particolarmente frequentata e spesso al centro delle polemiche per la sicurezza e il volume dei mezzi in circolazione.

L’operazione arriva a pochi giorni dal passo indietro del sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, che ha ritirato l’ordinanza più restrittiva in materia di circolazione dei mezzi pesanti. Il provvedimento, emesso inizialmente per limitare il traffico e ridurre i rischi per la viabilità e i residenti, aveva suscitato ampio dibattito tra istituzioni locali, categorie economiche e automobilisti.

La retromarcia del primo cittadino ha rimesso al centro la necessità di garantire il rispetto delle normative già in vigore, affidando il compito alle forze dell’ordine. I controlli di oggi hanno riguardato soprattutto il peso dei mezzi, le condizioni dei veicoli e la regolarità dei documenti di trasporto. Secondo quanto riferito dagli agenti, l’attività proseguirà nei prossimi giorni in vari punti strategici della Statale.

I controlli saranno serrati, anche per rispondere alle legittime preoccupazioni della popolazione locale.

La situazione resta dunque sotto osservazione, in un equilibrio delicato tra la necessità di garantire la sicurezza e quella di non penalizzare la mobilità delle merci tra Liguria e Piemonte in una zona già logisticamente complessa.