Estate all’aria aperta con le Ludoteche di Saluzzo e Fossano tra giochi e natura

Come di consuetudine, anche quest'anno la Ludoteca ‘La tana del gioco’ di Saluzzo si è trasferita all'interno del magnifico Parco di Villa Luppo (in Regione Ruata Re, 4).

Fino a giovedì 31 luglio, infatti, le attività della Ludoteca si svolgeranno all'aperto grazie all'ospitalità garantita dalla Cooperativa Armonia, che proprio a Villa Luppo ha la sua sede e dove gestisce la Comunità educativa per minori.

“Grazie alla cooperativa Armonia abbiamo la possibilità di passare le giornate all'aperto in un luogo davvero bello - afferma Luisa Testa educatrice professionale del Consorzio Monviso Solidale. - Tutti i martedì saremo a Villa Luppo dalle 16,30 alle 18,30; i mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 e, infine, i giovedì per tutto il giorno, dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,30 alle 18,30. Naturalmente la partecipazione è aperta a chiunque voglia passare qualche ora con noi, approfittando in questo caso anche del fatto che gli spazi a disposizione sono davvero ampi e, perciò, più capienti. La possibilità di stare tra gli alberi, sul prato e in contatto con animali come asini, capre e galline presenti a Villa Luppo dà a queste giornate estive un'atmosfera ancora più giocosa e rilassante. In accordo con i referenti della cooperativa, che dal 2020 ci concede gratuitamente gli spazi, noi della Ludoteca occupiamo le sole aree all'aperto, così da non intralciare il lavoro degli operatori e degli ospiti della Comunità minorile. Che da parte loro gestiscono in maniera ineccepibile il verde e accudiscono gli animali, permettendoci così di trascorrere le giornate in un ambiente davvero piacevole”.

Per informazioni, telefonare al numero 345-1494754.

Anche per la Ludoteca ‘La Tana’ di Fossano l'estate porta con sé novità interessanti. In collaborazione con la biblioteca civica, e nell'ambito del progetto di welfare culturale ‘Allin – Cultura per crescere’.

“La Ludoteca fossanese ha organizzato a partire da giugno e per tutto il mese di luglio - afferma Loredana Zoppegno, educatrice professionale del Cms - l'iniziativa dal titolo Racconti da favola! Una serie di appuntamenti durante i quali bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni (accompagnati dai genitori) assisteranno a letture ad alta voce di favole, fiabe e storie, potendo anche prendere parte a un piccolo laboratorio creativo manuale. In definitiva, l'idea è realizzare attività di natura culturale in ambienti diversi da quelli per così dire 'istituzionali' come la scuola o la biblioteca, stando all'aria aperta”.

Gli incontri si svolgono all'aria aperta, dalle 17 alle 18,30, nei parchi cittadini di Fossano.

I pomeriggi sono gestiti dalle operatrici del Consorzio Monviso Solidale, dal personale della biblioteca e da alcune operatrici volontarie che da poche settimane hanno cominciato l'esperienza del Servizio civile.

Sarà possibile partecipare agli eventi itineranti organizzati a Fossano il 7 luglio in piazza Rafaela; il 14 luglio in via Santa Lucia il 21 luglio in piazza Romanisio e il 28 luglio in via Don Minzoni.

Per informazioni, telefonare al numero 345-5688963 o scrivere a centrofamigliefossano@monviso.it.