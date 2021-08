In Piemonte prende il via il Bando PSR che prevede contributi fino al 50% per chi installi reti antigrandine

Con recente provvedimento, il Piemonte ha approvato il Bando PSR Operazione 5.1.2.

Con 3 milioni di euro a disposizione, il Bando prevede la possibilità, per le aziende agricole che vogliano effettuare investimenti in reti antigrandine a protezione delle coltivazioni, di presentare domanda di contributo.

Occorre precisare che si tratta di un Bando condizionato all’approvazione delle modifiche al PSR da parte della Commissione Europea.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 2 novembre 2021.

Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile.

Le domande, dopo essere state presentate, verranno ordinate mediante apposita graduatoria. Ciascuna domanda otterrà un proprio punteggio, che terrà conto di una pluralità di parametri, tra cui grado di rischio, valore assicurato ed età dell’impianto coltivato oggetto di copertura con reti antigrandine. Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 10.

Maggiori informazioni di dettaglio sono presenti nel testo completo del bando.

Al via, dunque, la possibilità di presentare domanda per l’ottenimento di un contributo a sostegno di una tipologia di investimenti molto importante nella difesa da uno dei fenomeni atmosferici più deleteri per le colture in campo quale è la grandine.