A Morozzo l'ultimo saluto a Mauro Fissore, amato sindaco “fatalista e sognatore” [GALLERY]

La comunità morozzese – e quella dell’intera provincia, rappresentata da tantissimi amministratori comunali del cuneese – ha dato l’ultimo saluto al primo cittadino Mauro Fissore, scomparso per un malore nei giorni scorsi mentre si trovava a Cannes in vacanza.



Fissore aveva 64 anni. Presenti alla cerimonia la moglie Antonella, i figli Giulia con Valerio e Michele con Agnese, i genitori Caterina e Giorgio, i fratelli Alessandro con Franciane e Manuela con Thomas, oltre all’amministrazione comunale al completo con il gonfalone, il presidente della Provincia Luca Robaldo e una rappresentanza dalla Regione Piemonte nelle persone del presidente Alberto Cirio e dagli assessori Paolo Bongioanni e Marco Gallo.



Il funerale ha avuto luogo alle 16 nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria di Morozzo: dalle 8.30 la salma è stata esposta nella sala consiliare, adibita a camera ardente; inoltre, è stata esposta la bandiera listata a lutto. Per l’occasione il vicesindaco ha emanato il lutto cittadino, e la chiusura quindi degli esercizi pubblici dalle 15 alle 18 della giornata odierna.





Prima dell’inizio della funzione – accompagnato dalle note di Knocking on Heaven’s Door così come quelle di Wish You Where Hear ne hanno accompagnato la fine – i sindaci si sono riuniti in un momento di ricordo. Per l’intero pomeriggio la chiesa e l’antistante piazza Adelaide, nonostante il caldo, si sono riempiti del cordoglio dei cittadini e dei tanti che conoscevano e stimavano Fissore, tutti uniti nella grande commozione.



A tenere l’omelia è stato don Silvio Danna, che ha portato le condoglianze del Vescovo: “Oggi siamo chiamati a riflettere sullo scorrere del tempo e sulla fragilità del nostro vivere quotidiano, in un momento di condivisione e di dolore che ci deve portare però a ringraziare Dio per averci donato il nostro fratello Mauro. Assicuro una preghiera speciale per lui a ogni eucarestia, che sia forza di vita e coraggio di testimonianza”.



Al termine della funziona tanti sono stati gli aneddoti proposti da amici e famigliari, dal vicesindaco Sergio Costamagna, dai rappresentanti dei guardiaparco dell’Ente Parco Alpi Marittime: hanno ricordato Fissore come un uomo gentile, aperto, curioso, appassionato, conviviale, spontaneo, generoso, sempre al servizio, battagliero.





Spazio, anche, alle parole della figlia Giulia: “Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni, rispettando i nostri momenti di introspezione dandoci allo stesso tempo testimonianza di rispetto, spazio, stima e amore. Papà era fatalista e sognatore allo stesso tempo, e molto consapevole di come la vita possa terminare da un momento all'altro e di come la morte faccia parte della vita proprio come i momenti belli: è scomparso all'improvviso come suo padre e il suo migliore amico”.



Anche i vertici regionali e provinciali hanno speso parole di accorato cordoglio. Robaldo - molto commosso, che ha ricordato come Fissore fosse amico di famiglia - ha letto la poesia "Rasa Nustrana". Cirio, invece, ha ringraziato il sindaco a nome di tutto il Piemonte “per la passione e l’impegno con cui ci hai insegnato a voler bene alla nostra terra, ai suoi simboli, alle sue istituzioni e alle sue montagne. Oggi è certamente un momento di difficoltà, ma anche speranza, data dal dover credere che Mauro viva ancora dentro ognuno di noi”.



Dopo il funerale la salma è stata portata al tempio crematorio di Magliano Alpi. Sabato 20 luglio alle 20 e sabato 10 agosto alle 20 le messe in ricordo, sempre nella chiesa parrocchiale.