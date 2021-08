La Banda degli Asini di Fondazione Radici diventa un film

Fra i 15 nuovi progetti selezionati nell’ambito della Misura 1 dedicata agli Enti del Terzo Settore del Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola”, promosso da Fondazione CRC in collaborazione con Rete del Dono, c’è l’iniziativa di Fondazione Radici per realizzare il film La Banda degli Asini.

Dall’incontro tra una storia di ieri e una di oggi nasce l’esperienza che sta per vivere la città di Alba. Il legame con il passato parte dal Palio degli Asini e attraversa i borghi di Alba dove ogni anno sfilano per le vie storiche oltre 1.000 figuranti, riproponendo episodi di ispirazione medievale, in parallelo alla corsa degli asini, cavalcati da fantini. La storia di oggi riguarda invece La Banda degli Asini: si tratta di un film con la regia di Max Chicco e il coordinamento della casa di produzione Meibi di Torino, che racconterà la storia di nove ragazzi e la loro vita nei nove borghi di Alba prima, durante e dopo lo svolgimento del Palio degli Asini. Un film costruito dal basso, in modo da creare un’esperienza inedita, i cui personaggi sono testimoni di una generazione: la Banda egli Asini con le sue storie di vita, di speranza e di riscatto.

“Si tratta di una novità: un film sulle persone comuni. Ho selezionato, dopo un lungo casting, nove ragazzi, dai 21 ai 33 anni, persone comuni ma con storie speciali, con un x factor che può diventare generativo per la comunità. Si tratta di un film che racconta una generazione e una rinascita con un approccio immersivo. Parteciperò, infatti, alle vite quotidiane dei protagonisti e insegnerò loro a riprendersi, per raccontarsi nei momenti documentaristici del film” spiega il regista Max Chicco.

Per ulteriori informazioni, per donare e per seguire l’andamento del crowdfunding:

https://www.retedeldono.it/it/la-banda-degli-asini-il-film

La chiusura della campagna legata al Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola” è prevista per il 30 settembre: dopo tale data Fondazione CRC raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo di 5 mila euro. Inoltre, per garantire l’ottimizzazione delle donazioni raccolte, la Fondazione coprirà tutti i costi di utilizzo della piattaforma e di commissione sulle singole donazioni

FONDAZIONE RADICI

Fondazione Radici opera per salvaguardare e valorizzare le memorie di Langhe, Roero e Monferrato, riconosciuto patrimonio Unesco. Si propone di: organizzare mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca; coordinare il patrocinio di progetti, di iniziative, di attività ed eventi culturali, di tutela dell’ambiente e del paesaggio o di diffusione delle tradizioni enoiche ed enogastronomiche; promuovere formazione professionale.





IL BANDO CROWDFUNDING

La prima edizione del Bando Crowdfunding, promossa sperimentalmente nel 2020, ha sostenuto 10 campagne di crowdfunding che, nel corso di 3 mesi, hanno raccolto in totale 82.626 euro, grazie a 1134 donazioni. A questi, la Fondazione CRC ha aggiunto 50 mila euro come “bonus” per coloro che hanno saputo centrare l’obiettivo di raccolta prefissato a inizio progetto. Per scoprire i progetti sostenuti. Per l’edizione 2021, la Fondazione ha aggiunto una nuova misura dedicata alle scuole (scuole dell’infanzia statali o paritarie, scuole primarie statali o paritarie e scuole secondarie di primo grado statali o paritarie) con sede in provincia di Cuneo: il bando è aperto ed è possibile candidarsi entro il prossimo 20 settembre.