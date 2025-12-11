Premiati i 1.574 kg di Everest: ancora da Caraglio il capo più pesante alla Fiera del Bue Grasso di Carrù [FOTO E VIDEO]

Ben 1.574 kg. E’ quanto ha fatto segnato la bilancia della rassegna carruccese per Everest, lo splendido esemplare che l’allevamento di Andrea Migliore da Caraglio ha presentato questa mattina al concorso legato alla "Fiera Internazionale del Bue Grasso", la cui premiazione è in corso in questo momento nel comune del Monregalese.

Già vincitore lo scorso anno con Dante (1.457 kg), l’allevamento caragliese si è così assicurato il "Premio speciale per il Bue più pesante", con la relativa medaglia d'oro e la gualdrappa della Cantina di Clavesana.

CLASSIFICHE DELLA 115^ FIERA NAZIONALE DEL BUE GRASSO

A seguire tutti i premiati, categoria per categoria.

***

Categoria BUOI GRASSI DELLA COSCIA

1. ROCCA Giovanni Carrù punti 150

2. MONDINO Giuseppe Mondovì punti 126

3. Soc. Agr. SAN QUIRICO Rocca de' Baldi punti 99

Premi in parità assegnati a: VALLINO Luigi Carlo di Marene (punti 90), ALLIONE CARDONE Gianfranco di Carrù (punti 57), SOLAVAGGIONE Paolo di Savigliano (punti 33).

***

Categoria BUOI GRASSI MIGLIORATI

1. MIGLIORE Andrea Caraglio punti 150

2. F.lli DELSOGLIO Fossano punti 129

3. VALLINO Luigi Carlo Marene punti 104

Premi in parità assegnati a: ROCCA Giovanni di Carrù (punti 84), LA CASASSESE di Riva presso Chieri (punti 60), RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 58), MARENGO Giuseppe di Bene Vagienna (punti 54).

***

Categoria BUOI GRASSI NOSTRANI

1. MIGLIORE Andrea Caraglio punti 150

2. LA CASASSESE Riva presso Chieri punti 119

3. FERRERI Giuseppe Carrù punti 116

Premi in parità assegnati a: Soc. Agr. SAN QUIRICO di Rocca de' Baldi (tre premi - punti 89, 65 e 62), TIBALDI Roberto di Pocapaglia (punti 79), VALLINO Luigi Carlo di Marene (punti 35).

***

PREMIO SPECIALE AL BUE PIU’ PESANTE (kg 1.574)

assegnato a MIGLIORE Andrea di Caraglio

***

PREMIO SPECIALE AL BUE MEGLIO PREPARATO E PRESENTATO

assegnato a ROCCA Giovanni di Carrù

***

Categoria MANZI GRASSI DELLA COSCIA

1. VALLINO Luigi Carlo Marene punti 150

2. VALLINO Luigi Carlo Marene punti 127

3. LA CASASSESE Riva presso Chieri punti 105

Premi in parità assegnati a: RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 76).

***

Categoria MANZI GRASSI MIGLIORATI

1. Soc. Agr. FRUTTERO Trinità punti 150

2. COSTAMAGNA Lorenzo Trinità punti 128

3. VALLINO Luigi Carlo Marene punti 110

Premi in parità assegnati a: PETETTA Angelo di Serole (punti 82), FERRERO Annamaria di Cervere (punti 76).

***

Categoria MANZI GRASSI NOSTRANI

1. MARENGO Giuseppe Bene Vagienna punti 147

2. LA CASASSESE Riva presso Chieri punti 109

***

Categoria VITELLI CASTRATI

1. ISAIA Carlo Cuneo punti 144

2. ROCCIA Silvio Fossano punti 132

3. MIGLIORE Andrea Caraglio punti 115

Premi in parità assegnati a: Az. Agr. LA FASENDA di Centallo (due premi - punti 95 e 94), RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 86), COGNO Renato di Carrù (punti 76).

***

Categoria VITELLE DELLA COSCIA

1. LA CASASSESE Riva presso Chieri punti 109

2. VALLINO Luigi Carlo Marene punti 105

3. ALLEVAMENTI TOMATIS S.a.s. Cherasco punti 76

Premi in parità assegnati a: Az. Agr. LA FASENDA di Centallo (due premi - punti 57 e 43).

***

Categoria MANZE GRASSE

1. LA CASASSESE Riva presso Chieri punti 114

2. VAIRA Giancarlo Serralunga d'Alba punti 82

***

Categoria VACCHE GRASSE

1. F.lli DELSOGLIO Fossano punti 120

2 . VALLINO Luigi Carlo Marene punti 91

3. VALLINO Luigi Carlo Marene punti 62