Teste e pelli di cinghiale davanti ai rifugi per animali di Cussanio e Brondello: "Un gesto intimidatorio per la nostra petizione"

"Cinque pelli di testa di cinghiali scuoiati e messe come tappeto", davanti al cancello del "Pinco Pallino". E "una testa nel cassone della raccolta cibo" del collegato "Anima L Bosco".

E’ quanto accaduto ai danni dei due rifugi per animali di frazione Cussanio a Fossano e di Brondello, in valle Po.

A denunciarlo i loro responsabili attraverso le pagine social delle due strutture. Gli stessi stigmatizzano "un gesto sadico e intimidatorio, che ha fatto inorridire volontari e visitatori dei rifugi", facendo sapere di avere richiesto l’immediato intervento di Carabinieri, Forestali e Asl, "per denunciare l'accaduto e per lo smaltimento delle spoglie, per evitare gravi rischi sanitari e di bio-sicurezza".

"Non possiamo affermarlo con certezza – spiegano, rimandando agli esiti delle indagini avviate dalle Guardie zoofile – ma crediamo che questo fatto, sia accaduto a seguito della petizione che abbiamo lanciato pochi giorni fa", aggiungono, richiamando la sottoscrizione on line da loro avviata ( qui ) per chiedere "una zona di rispetto attorno al rifugio di Brondello". Un’iniziativa che sinora ha raccolto il favore di oltre 2mila persone.

"Soprattutto di domenica – tornano a lamentare – siamo circondati dai cacciatori e da colpi di arma da fuoco, esplosi a poca distanza, e dai loro cani, che finiscono per braccare gli animali ospitati nei nostri recinti. Abbiamo documentato diversi episodi in cui gli animali ospitati – caprioli, conigli, pecore, capre, maialini, cavalli, tutti provenienti e provati da maltrattamenti e pervenuti dalle istituzioni – sono andati in forte stato di stress per i cani che li hanno circondati in muta, abbaiando e ringhiandogli contro. Gli animali, nei giorni di caccia, rischiano di morire d infarto, i volontari non riescono a operare in pace e i visitatori, si trovano in un clima di ansia e paura".

Da qui il sospetto di un gesto che, per le sue macabre modalità, "porta a pensare che qualcuno ci voglia spaventare e zittire. Ma non possiamo stare zitti, né subire in silenzio, ciò che accade nei giorni di caccia, al rifugio di Brondello".

[Quando fatto ritrovare a Brondello]