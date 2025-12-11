 / Cronaca

Cronaca | 11 dicembre 2025, 12:25

Va a fuoco mansarda in uno stabile Atc di via Milano a Bra [FOTO]

Il rogo non ha provocato feriti. Lo stabile evacuato dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco

I soccorsi in via Milano a Bra

Un incendio ha interessato questa mattina una mansarda di uno stabile Atc in via Milano a Bra.

Sul posto sono prontamente intervenuti un equipaggio del pronto intervento della Polizia Locale di Bra e i Vigili del Fuoco.

Il rogo non ha fortunatamente provocato feriti.

Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a far uscire i residenti, onde evitare ulteriori conseguenze, considerato il fumo intenso che invadeva il vano scale.

Gli stessi agenti stanno svolgendo le indagini del caso per stabilire le cause dell’incendio.

