Va a fuoco mansarda in uno stabile Atc di via Milano a Bra [FOTO]

Un incendio ha interessato questa mattina una mansarda di uno stabile Atc in via Milano a Bra.
Sul posto sono prontamente intervenuti un equipaggio del pronto intervento della Polizia Locale di Bra e i Vigili del Fuoco.
Il rogo non ha fortunatamente provocato feriti.
Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a far uscire i residenti, onde evitare ulteriori conseguenze, considerato il fumo intenso che invadeva il vano scale.
Gli stessi agenti stanno svolgendo le indagini del caso per stabilire le cause dell’incendio.