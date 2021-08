Incidente sulla tangenziale di Fossano, all'altezza dello svincolo verso la città, attorno alle 12 di oggi 30 agosto.

Coinvolto un solo mezzo, un autocarro, finito contro il guardrail, per fortuna senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono intervenuti l'equipe del 118, i vigili del fuoco di Fossano, per la messa in sicurezza del veicolo, e la polizia locale per effettuare i rilievi necessari.