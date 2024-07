Cuneo torna “Illuminata”: in piazza Galimberti le prime accensioni dell’ottava edizione [VIDEO]

Piazza Galimberti e via Roma a Cuneo sono tornate a illuminarsi – alle 22 di oggi (venerdì 5 luglio) – con gli spettacoli di luci a tempo di musica della Cuneo Illuminata, l’ormai tradizionale manifestazione estiva che accoglie migliaia di visitatori a Cuneo con un mese ricco di eventi.



L’inaugurazione ufficiale dell’ottava edizione dell’evento si è tenuta alle 21.30, nella piazza principale della città. Presenti tutti i rappresentanti del Comitato Cuneo Illuminata, il vicesindaco Luca Serale e l'assessore Alessandro Spedale, i consiglieri comunali Franco e Mavy Civallero, l'ex sindaco e consigliere d'amministrazione della Fondazione CRC Federico Borgna, l'assessore regionale Marco Gallo, Luca Crosetto di Camera di Commercio, Valerio Romana di Confartigianato Cuneo, Daniela Salvestrin e Gabriella Giordano di ATL e don Mario Biodo.

A seguito degli interventi istituzionali è stata effettuata la prima accensione in musica, davanti a una piazza Galimberti gremita.

- ha commentato il vicesindaco, ringraziando di cuore tutti i volontari e le volontarie che nei prossimi giorni rimarranno coinvolti dalle attività di organizzazione dell'evento -

L'ex sindaco Borgna ha portato il saluto della Fondazione CRC "con una certa emozione. Illuminata è un'opportunità per fare comunità e stare tutti insieme, valori di fondo importanti, che permettono di creare legami importanti".



La Cuneo Illuminata 2024 avrà luogo sino al prossimo 28 luglio, con accensioni musicali ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22.30; nel resto della settimana le luminarie rimarranno accese, di sera, in maniera fissa.



Il portale principale – all’imboccatura di via Roma su piazza Galimberti – avrà quest’anno la forma di una stella alpina, in celebrazione del riconoscimento per Cuneo del titolo di Città Alpina.



Tutto il programma su www.cuneoilluminata.eu/programma