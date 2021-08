Orologi digitali Casio: una moda tornata prepotentemente alla ribalta

Nel mondo della moda gli accessori sanno spesso fare la differenza e sono in grado di essere degli autentici protagonisti di stile, e un trend che negli ultimi anni si è consolidato in maniera importante è la “rinascita” degli orologi Casio.

La storia di Casio

Casio è una casa produttrice giapponese molto famosa in tutto il mondo: l’azienda fu fondata in quel di Tokyo nel lontano 1946 e si è subito occupata di una vasta gamma di prodotti, dalle calcolatrici ai videoproiettori.

Inizialmente la produzione di orologi ha rappresentato, per Casio, solo una piccola nicchia, ma nell’arco di breve tempo si è imposta come uno dei settori più importanti, basti pensare che oggi Casio è una delle società giapponesi più importanti per quel che riguarda appunto la produzione di orologi.

La gamma di orologi targati Casio è davvero vastissima, abbracciando sia gli orologi maschili che quelli femminili, sia quelli a lancette che quelli digitali, ma sono proprio quest’ultimi ad essere divenuti protagonisti, negli ultimi tempi, di un prepotente ritorno al centro della scena.

Il boom degli orologi digitali

Gli orologi digitali di Casio iniziarono a spopolare negli anni Novanta: l’idea di avere al polso un orologio che indicasse l’orario tramite un piccolo display digitale, piuttosto che con il tradizionale quadrante a lancette, risultava assai intrigante.

Leggere l’orario in questo modo era indice di praticità, ovviamente anche lo stile estetico faceva la sua parte, inoltre c’era un vantaggio non da poco: pur trattandosi di articoli tecnologici all’epoca innovativi, gli orologi digitali Casio erano assolutamente economici e potevano quindi essere indossati da chiunque, senza dover spendere cifre importanti per potersi assicurare orologi dei brand più rinomati.

Sebbene Casio sia stata, e sia tutt’oggi, un’azienda di assoluto successo, i suoi orologi da polso hanno sempre proposto dei prezzi molto accessibili: da questo punto di vista è emblematico il fatto che nella guida dedicata agli orologi Vintage di un portale rinomato quale RecensioniOrologi.it, un celebre modello Casio quale il G Shock, il cui prezzo è inferiore a 100 euro, sia accostato ad orologi che costano migliaia e migliaia di euro.

È davvero interessante, dunque, il fatto che Casio sia ancora oggi considerata una vera icona classica senza che i suoi prezzi siano mai saliti alle stelle, ciò significa ovviamente che per sfoggiare al polso un orologio dal fascino Retrò come quelli di Casio, una spesa di alcune decine di euro può essere più che sufficiente.

Le caratteristiche degli orologi Casio Vintage

Come si diceva, la gamma di orologi Casio tra cui è possibile scegliere è davvero enorme, tuttavia le versioni tipicamente “anni Novanta” dei modelli Casio presentano dei tratti distintivi ben precisi.

Anzitutto, non può mancare il display digitale, il quale indica l’orario e anche alcune informazioni ulteriori, specificate con caratteri più piccoli, inoltre la forma del quadrante è molto particolare e ricorda quella di un rettangolo dagli angoli stondati.

Anche per quel che riguarda i cinturini le opzioni sono diverse, ma le versioni più Vintage dei modelli Casio sono senz’altro quelle che prevedono il classico cinturino a maglie metalliche, medesimo materiale utilizzato per la cassa.

Sono tantissime persone, sia uomini che donne, scelgono di impreziosire il proprio outfit con un orologio digitale Casio, magari abbinandolo ad altri accessori tipicamente Retrò: se non avevi pensato a quest’intrigante possibilità, non trascurare la bellezza di questi orologi classici e soprattutto non credere che il loro basso costo sia indice di scarsa qualità!