Cambio dei medici di assistenza primaria a Mondovì. Cessa l'attività il dottor Paolo Ambrogio

Il 30 settembre cessa l’attività di medico di assistenza primaria per l’ex ambito territoriale di Mondovì il Dr. Paolo Ambrogio. Al fine di garantire la continuità assistenziale è stato assegnato un incarico provvisorio alla Dr.ssa Elena Nasari con decorrenza 1 ottobre che effettuerà l’ambulatorio su appuntamento a Mondovì (Tel. 0174/42741 – cell. 351/7333450) nei seguenti orari: lun 16-19; mar 10-13; mer 16-19; gio 10-13 e ven 10-13.

Si precisa che dal 1 ottobre tutti gli assistiti in carico al Dr. Ambrogio saranno trasferiti automaticamente in carico alla Dr.ssa Nasari fatta salva la facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro Medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.