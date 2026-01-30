L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cuneo propone un ciclo di serate informative online sulle malattie neurodegenerative

Nell'ambito del progetto "Il Filo delle Relazioni: Intrecci per prendersi cura", l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Cuneo promuove un ciclo di serate informative online dedicate alle malattie neurodegenerative, con l'obiettivo di sensibilizzare, informare e promuovere la prevenzione, grazie al contributo di professionisti del settore.

Il primo appuntamento, dedicato alla prevenzione degli incidenti domestici, si terrà venerdì 30 gennaio dalle ore 20.30 alle ore 22. Durante l'incontro verranno effettuati i principali fattori di rischio presenti nell'ambito domestico e le strategie utili per prevenirli, con particolare attenzione alle persone fragili e agli anziani. Interverranno come relatori l'avvocato Franco Lepore e la dottoressa Alessia Senis.