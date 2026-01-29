 / Eventi

L'ospedale S. Croce e Carle di Cuneo organizza un doppio appuntamento per la Giornata Mondiale del Malato

L'8 febbraio concerto spirituale dell'ensemble Coronaria, l'11 febbraio Messa per la XXXIV edizione. Tema 2026: "La compassione del Samaritano"

Ensemble vocale Coronaria

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, in collaborazione con la Cappellania ospedaliera, organizza due importanti appuntamenti in occasione della 34ª Giornata Mondiale del Malato, che si celebra martedì 11 febbraio.

Il tema scelto per quest'anno è "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro", un invito a riscoprire il valore della vicinanza e della solidarietà verso chi soffre.

Le celebrazioni si aprono domenica 8 febbraio alle ore 19 presso la Cappella dell'Ospedale Santa Croce con un concerto spirituale proposto dall'ensemble vocale Coronaria, che animerà anche la Santa Messa.

Il momento centrale sarà mercoledì 11 febbraio alle ore 19.30, sempre nella Cappella dell'Ospedale "S. Croce", con la celebrazione della Santa Messa presieduta da don Flavio Luciano, Vicario episcopale per la Pastorale. La liturgia sarà animata dal coro "Notre Dame de Lourdes" dell'O.F.T.A.L. di Cuneo.

Due occasioni di preghiera, riflessione e condivisione per celebrare la dignità della persona malata e sostenere spiritualmente pazienti, familiari e operatori sanitari.

