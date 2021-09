Le geomorfologia della Granda protagonista di 4 incontri per la nona edizione de la "Settimana del Pianeta Terra"

Dal 3 all’10 ottobre in 90 siti sparsi in tutta Italia partirà la IX edizione de La Settimana del Pianeta Terra, il festival delle geoscienze che per una settimana trasformerà l’intero stivale in un enorme laboratorio geologico.

Per una settimana si potrà andare alla ricerca dei cetacei nel cuore verde d’Italia, in Umbria, dove il mare non c’è più. Passeggiare fra le 350 orme di dinosauri della Cava Colmar, in Puglia. O addentrarsi nella Grotta di Fumane, in Veneto, che ha ospitato l’uomo di Neandertal e l’Homo Spiens nella transizione fra Paleolitico Medio e Superiore. E ancora scoprire grotte, laghi, fiumi, colline, ghiacciai, vulcani, dove osservare la storia della nostra Terra, e anche miniere, siti preistorici, musei, osservatori astronomici, cantine sotterranee e molto altro per capire le interazioni con le popolazioni che l’hanno abitata e come queste abbiano influito sul suo attuale aspetto.

Attraverso lo straordinario e variegato patrimonio geologico, ambientale e naturalistico del nostro Paese, questa manifestazione vuole creare curiosità, attenzione e conoscenza, mostrandoci come, le interazioni dell’uomo con l’ambiente che lo circonda necessiti di consapevolezza e conoscenza.

Il Piemonte aderisce a questa manifestazione con i seguenti geoeventi, di cui quattro organizzati nella nostra provincia:

https://www.settimanaterra.org/node/4263 Chiuse e dighe sul Tanaro - Antiche pratiche d'esbosco nell'alta valle;

https://www.settimanaterra.org/node/4295 La collina di Verduno: tra geologia e geomorfologia dei gessi messiniani;

https://www.settimanaterra.org/node/4343 Evoluzione geologica del Braidese-Cheraschese: Una storia lunga 6 milioni di anni;

https://www.settimanaterra.org/node/4282 Arpa Piemonte e le Geoscienze - Geoitinerari virtuali nel territorio piemontese;

https://www.settimanaterra.org/node/4360 Cherasco e il suo territorio. Viaggio nel tempo e nello spazio attraverso la lettura delle rocce e le forme del paesaggio;

https://www.settimanaterra.org/node/4274 La soglia morfologica “Montecastello – Tortona” e la Pianura alessandrina;

https://www.settimanaterra.org/node/4281 Il Giardino delle Grotte, dove fioriscono racconti di uomini e natura;

Tutti i Geoeventi sono consultabili sul sito www.settimanaterra.org. In allegato il programma degli incontri.