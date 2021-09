Tutto è pronto per la Sagra dei Pescatori di Villafranca Piemonte (To)

La macchina organizzativa funziona a pieno regime e le strutture che accoglieranno i visitatori sono pronte: a pochi giorni dall'inizio della Sagra dei Pescatori di Villafranca Piemonte (To), Comune e associazioni guardano con soddisfazione al lavoro svolto: “Ci auguriamo un grande successo per l'edizione di quest'anno della Sagra: sarà vissuto come un ringraziamento dai volontari che hanno dedicato tutte le loro energie nei preparativi e che lavoreranno nei cinque giorni di manifestazione, affinché si svolga nel migliore dei modi – commenta il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano –. A tutti loro indistintamente va il mio abbraccio per l'impegno profuso”.



In programma da venerdì 24 a martedì 28 settembre la Sagra torna ai fasti del passato, a differenza dello scorso anno in cui, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, la festa si era svolta in formato ridotto: “Quest'anno non abbiamo rinunciato a nulla, nel rispetto di tutti i protocolli previsti dalla normativa Covid – assicura Bottano – al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei visitatori e contribuire ad avvicinarci al più presto alla luce, che si intravede già, al fondo del tunnel della pandemia”.



Gli spettacoli musicali e gli appuntamenti con la cucina tipica inizieranno già nella serata di venerdì 24 mentre l'inaugurazione ufficiale è in programma sabato 25 nel pomeriggio. Nei giorni successivi fiere, gare di bocce, picnic ottocentesco, esibizione di banda e majorettes, caratterizzeranno un programma fitto di appuntamenti adatti a diverse età. “La serata clou sarà quella di sabato con lo spettacolo pirotecnico in collaborazione con l'associazione Amici del Po che illuminerà il fiume e tutta Villafranca Piemonte, come un segno di speranza per il futuro” aggiunge Bottano.



Soddisfazione per la possibilità di coinvolgere la scuola nei festeggiamenti per la Sagra dei Pescatori: “Abbiamo avuto la conferma che l'iniziativa di lunedì, dedicata agli alunni della primaria di Villafranca Piemonte, si può fare nel rispetto delle norme sanitarie – annuncia Franca Alciato, presidente della Pro loco –. Con 'Pesciolini in gioco' i bambini incontreranno agli impianti sportivi le associazioni del territorio e poi pranzeranno al RistoPalatenda”.



Sarà proprio il RistoPalatenda, in via Caduti per la Libertà, la struttura dedicata ai pranzi, alle cene e agli spettacoli. Per accedere è consigliabile prenotare entro il giorno precedente al numero: 366 4906502 (disponibilità limitata fino ad esaurimento posti a sedere).