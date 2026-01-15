Assemblee FIM-CISL alla Alstom di Savigliano: confronto sul nuovo Contratto nazionale dei metalmeccanici

Nella giornata di oggi, 15 gennaio, presso lo stabilimento Alstom di Savigliano, sono in corso le assemblee sindacali per la presentazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei metalmeccanici.

Alle assemblee partecipano Ferdinando Uliano, Segretario generale FIM-CISL Nazionale, e Giovanna Petrasso, componente della Segreteria nazionale FIM-CISL, che stanno illustrando ai lavoratori e alle lavoratrici i contenuti del CCNL, le conquiste ottenute e le sfide aperte per il futuro del settore metalmeccanico.

Il CCNL metalmeccanici rappresenta uno strumento fondamentale di tutela, dignità e valorizzazione del lavoro, garantendo diritti, salario, sicurezza, formazione e partecipazione. In provincia di Cuneo, il contratto interessa circa 260.000 lavoratrici e lavoratori, a conferma della centralità del comparto metalmeccanico nell’economia del territorio e del ruolo determinante della contrattazione collettiva nazionale.

“Le assemblee di oggi - hanno dichiarato i Segretari della Fim Cisl, sono un momento essenziale di democrazia sindacale e confronto diretto, per rafforzare la consapevolezza dei contenuti contrattuali e il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scelte che riguardano il loro presente e il loro futuro.

La FIM-CISL ribadisce l’impegno a difendere e rafforzare il CCNL come pilastro della rappresentanza e della coesione del mondo del lavoro, contrastando ogni tentativo di indebolimento della contrattazione nazionale”.