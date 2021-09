Saluzzo, piacciono le “Storie Destate” del Teatro del Marchesato

Debutto con successo della prima rassegna estiva del Teatro del Marchesato: “Storie Destate”, sabato 18 settembre. A Villa Belvedere la compagnia "La Macchia impossibile" ha portato in scena lo spettacolo “Piovono italiani”.

Un titolo quasi premonitore per la serata che minacciava pioggia ma che ha cambiato intenzione, complice il caloroso pubblico della platea e il cast di attori in scena che hanno raccontato, con le parole del drammaturgo e sceneggiatore Mattia Torre, i lati più umoristici e divertenti del nostro paese e della nostra quotidianità.

Cinque i monologhi a due o tre voci, intervallati dalla musica allegra della band “I Sisimizi” con un repertorio di brani frizzanti e ritmati.

"Non potevamo ripartire in maniera migliore - afferma Laura Sassone, regista dello spettacolo - tutti noi non vedevamo l’ora di tornare sul palco e a contatto con il pubblico, che questa sera è stato meraviglioso. È stata sicuramente una magnifica ripartenza per il nostro teatro".

Il presidente del Tdm Mauro Bocci sottolinea la positività della collaborazione nata tra il Teatro del Marchesato, l’Associazione Arte Terra Cielo, gestore di Villa Belvedere e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha finanziato Storiedestate, rassegna di palcoscenico estivo, destinata ad avere continuità e per la quale è stato realizzato un marchio ad hoc.

Il calendario proseguirà sabato 25 e domenica 26 settembre nel Monastero di Santa Maria della Stella (via Macallè) con “Unici”, due atti unici: “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello e “Il tabacco fa male” di Anton Cecov con la regia e la recitazione di Mauro Bocci e Valerio Dell’Anna.

Ingresso gratuito e prenotazioni obbligatorie al link http://www.monasterodellastella.it/evento/storie-destate-spettacoli-estivi-del-teatro-del-marchesato, per informazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 333.6979063.