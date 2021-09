10 cose importanti da fare prima di un trasloco

Stai per trasferirti e hai la testa in tilt. Mille cose ti frullano per la testa, non sai da dove iniziare, cosa portare, cosa lasciare, e quale nuovo stile darai alla tua nuova casa.

Servirà una lunga lista, ma attenzione a non scordare nulla!

Traslocare, i 10 punti da seguire

Naturalmente, i traslochi non sono cose da tutti i giorni. Prima di intraprenderli, è bene organizzarsi e gestire al meglio la situazione. Ecco per voi 10 punti importanti da seguire per svolgere tutto alla perfezione.

1. Fare valigia

Si, una valigia proprio come se stessi partendo per un campeggio. Assicurati di avere imballato le cose principali, ma fai una valigia per le cose quotidiane come uno spazzolino, deodoranti, qualche maglietta ecc. Servirà sia per gli ultimi giorni prima che lascerai la vecchia casa ormai semivuota, sia per i primi giorni della nuova casa, prima di riuscirti ad assestare con calma.

2. Fare inventario di tutti gli oggetti

Servirà molta molta organizzazione, per non scordare nulla e soprattutto ritrovare tutto con estrema facilità. Dovrai scegliere cosa regalare, cosa vendere oppure buttare. Un trasloco è il momento ideale per fare anche un pò di pulizie per quanto riguarda le cose che non utilizzi più.

Ogni volta che chiudi un cartone non dimenticare di scrivergli sopra cosa c'è all'interno. Così, una volta giunti nella nuova casa, sarà molto semplice andare a ritrovare gli oggetti.

3. Pulire casa

Non dimenticare di pulire a fondo la casa che lascerai. Oltre a fare un gesto carino per i prossimi inquilini, questo ti permetterà di scovare oggetti che magari ti eri dimenticato di mettere negli scatoloni.

4. Scegliere lo stile

E' il momento di scegliere il look che vorrai dare alla nuova abitazione. Dovrai decidere se utilizzare lo stesso design oppure se approfittare del trasloco per donare un nuovo aspetto

5. Imballare i mobili

Imballa con cura tutti i mobili. Presta attenzione a quadri e specchi. Utilizza molto cartone e fogli di giornale. Il consiglio è partire dagli oggetti fragili come ad esempio soprammobili, souvenir della vacanze, specchi, quadri ecc.

Utilizzate sempre anche il pluriball per rivestire ancora meglio tutti questi oggetti fragili. Per quanto riguarda invece armadi e cassettiere non scordarti di fissare ante e cassetti con dello scotch.

6. Preparare tutti i documenti da portare

Presta la massima attenzione a non scordarti documenti importanti. Mettili tutti insieme in uno scatolone per evitare che sparsi insieme agli altri oggetti si perdano. Non dimenticare anche di raccogliere ricevute importanti che sarà utile conservare.

7. Dare preavviso al proprietario

Dare il preavviso al proprietario è molto importante; da contratto avrai a disposizione 1-2 oppure 3 mesi. A volte i contratti prevedono un preavviso più lungo, ma è raro che questo accada. Leggi bene il contratto se dovrai dare recesso tramite raccomandata o posta elettronica.

8. Disdire i contratti

Non dimenticare di disdire tutti i contratti che hai nella vecchia casa. Acqua, gas, elettricità, telefono e molto altro ancora. Fatti un elenco di tutte le utenze che hai ed armati di tanta pazienza e inizia a disdire i vari contratti.

9. Scegliere una ditta per il trasloco

La scelta di una buona ditta per il trasloco è molto importante. Non affidarti a sconosciuti oppure a aziende poco serie. Una buona ditta per traslochi ti assicurerà che tutti gli oggetti che dovrai spostare arrivino a destinazione sani e salvi.

10. Controllare di aver tolto tutto

La notte prima del trasloco prenditi un po' di tempo per fare un giro generale di casa per assicurarti di non aver dimenticato nulla. Controlla bene ogni angolino di casa. Non ti costerà nulla se non maggiore serenità per l’indomani.