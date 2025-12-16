L'ATL del Cuneese fa il punto sulle attività realizzate e approva all’unanimità il bilancio preventivo 2026

Lunedì 15 dicembre presso la Sala Falco della Provincia di Cuneo si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci dell’ATL del Cuneese. Con una significativa rappresentanza pari al 77% dei soci, l'incontro – presieduto dalla presidente Gabriella Giordano affiancata dal vicepresidente Mariano Occelli, dai consiglieri Daniela Bianco, Chiara Voghera e Paolo Manera, dal presidente del Collegio Sindacale Fabrizio Baudino e dal direttore Daniela Salvestrin - è stato un momento chiave per tracciare un bilancio sulle attività svolte dall’ente nel corso del 2025.

Dopo il saluto di benvenuto del consigliere provinciale Rocco Pulitanò, è stato proiettato un video riepilogativo delle principali iniziative turistiche realizzate nel 2025 dall’ATL del Cuneese. Dalla gestione diretta di ben 13 Uffici Turistici a garanzia di una uniforme qualità di servizio di accoglienza ai turisti (a cui si aggiungerà presto l’Ufficio IAT di Frabosa Sottana) alle azioni promozionali inserite in progetti regionali, nazionali e transfrontalieri.

“Abbiamo sviluppato 5 progetti regionali, lavorato per 7 progetti della Fondazione CRC, 4 progetti Interreg Alcotra e 1 progetto Ministeriale - ha precisato il direttore Salvestrin. Con l’Associazione per il Turismo Outdoor WOW abbiamo organizzato la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor dal 15 al 18 settembre, con eductour e un workshop al quale hanno partecipato 73 operatori, di cui 28 buyer provenienti da 13 diverse nazioni”.

Nel corso del 2025, l’Atl ha continuato a dedicare particolare attenzione alla promozione del turismo outdoor, puntando i riflettori sulle attività all’aria aperta in contesti naturali incontaminati. Grazie all’evoluzione dell’offerta, che ha incluso servizi di alta qualità e la crescita di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, l’ATL ha raggiunto un pubblico vasto e qualificato. Questa strategia ha contribuito a rafforzare la reputazione del Cuneese come destinazione d’eccellenza per il turismo attivo, in particolare nei Paesi del Nord Europa, attraendo però anche nuovi mercati.

In termini quantitativi, l’ATL ha illustrato ai soci come i siti culturali gestiti direttamente abbiano registrato un ulteriore incremento di visitatori rispetto all’annualità precedente, confermando la forte attrattività del territorio. Sul fronte digitale, i canali social ufficiali di Visitcuneese si sono rafforzati con una crescita costante. Questo risultato è stato reso possibile da un’efficace strategia promozionale che ha coinvolto attivamente testate giornalistiche italiane e straniere, influencer e blogger. Nel 2025, l’ATL ha organizzato numerosi press-tour ospitando 48 rappresentanti di redazioni Tv, radio e web ed è stata protagonista in 20 iniziative turistiche di rilievo internazionale, distribuite su 8 Paesi, per un totale di 131 giorni di trasferta.

Nell’esaminare le voci di bilancio preventivo, il direttore Daniela Salvestrin ha rimarcato come esso rappresenti uno strumento fondamentale di pianificazione, trasparenza e controllo, che consente di orientare l’attività gestionale nel rispetto dei vincoli normativi e degli obiettivi programmatici. Riflette la volontà della società di operare in modo trasparente, efficiente e coerente con le politiche regionali di sviluppo turistico. L’allocazione delle risorse è stata pertanto orientata a massimizzare l’impatto delle azioni programmate, puntando su qualità dell’offerta, innovazione e collaborazione con il territorio.

“Nel 2026 – ha aggiunto Salvestrin - sarà quanto mai necessario ottimizzare le risorse a disposizione allineando le azioni promozionali delle singole ATL a quelle della Regione Piemonte e di VisitPiemonte senza creare sovrapposizioni, ma potenziandone il messaggio e declinandolo sui territori di competenza. Prevediamo dunque di mettere in atto attività di comunicazione e promozione alternative o complementari a quelle messe in calendario dai vertici regionali del turismo e in accordo con le linee guida che saranno condivise nei prossimi giorni”.

Un apprezzamento per l’impostazione prudenziale di bilancio data dall’ATL del Cuneese è arrivata dall’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni che nel suo intervento ha rimarcato come sia corretto investire nel personale e nelle attività di accoglienza sul territorio e aderire alle iniziative promozionali che saranno messe in campo da Regione e VisitPiemonte presentandosi in forze agli eventi fieristici, ai workshop e ai roadshow insieme alle altre ATL per dare un’immagine unitaria di una regione che ambisce a diventare sempre più turisticamente rilevante.

“In questi primi sei mesi di mandato (giugno-dicembre 2025) il CdA ha proseguito con determinazione l’attività già impostata dal Consiglio precedente guidato da Mauro Bernardi – ha concluso la presidente, Gabriella Giordano - e continuerà a operare recependo le istanze del territorio e programmando azioni mirate a mercati specifici, in linea con le direttive regionali. L'approvazione all'unanimità del bilancio preventivo ci infonde fiducia e la volontà di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi”.