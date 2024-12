Fresco di livrea, ecco il treno che si prepara al collegamento Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Passi di avvicinamento verso il servizio ferroviario Cuneo-Saluzzo-Savigliano, la cui riattiuvazione è annunciata per fine gennaio.

Il primo treno Arenaways, con la nuova livrea, è uscito sabato 14 dicembre dalle officine ferroviarie di Sermide, guidato dai macchinisti Arenaways, accompagnato da Matteo Arena, Ad della Compagnia, Giuseppe Arena, fondatore dell’impresa ferroviaria e l'amministratore Guglielmo Pepe, che lo hanno preso in consegna. Si tratta dell’ATR 220 036 “Ammarí” ed è stato trasferito nel loro deposito per gli ultimi ritocchi, prima del grande debutto sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

A breve dovrebbe essere emanato un comunicato congiunto con la Regione che annuncia orari definiti e il via del collegamento, nella data probabile di lunedì 27 gennaio.

Il servizio sarà "frequente e cadenzato" dicono, dalla compagnia: sono previste 24 corse giornaliere dal lunedì al venerdì, con una riduzione nel weekend. La tariffazione seguirà il tariffario chilometrico regionale.

Indicativamente il primo treno partirà da Cuneo alle 6,05, per essere a Busca alle 6,22, a Costigliole alle 6,31, a Verzuolo alle 6,37, a Manta alle 6,40, a Saluzzo alle 6,46. Ripartenza alle 6,52 per Savigliano con arrivo in stazione alle 7,07 ovvero 15 minuti prima del passaggio del regionale veloce per Torino previsto alle 7,22. La sera, in caso diritardo da Torino, il treno per Saluzzo aspetterà: “non vi lasceremo a Savigliano “. L'ultimo arrivo a Cuneo è previsto intorno alle 21,24.