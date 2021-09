Parte dal Pian delle Gorre ma si perdono le sue tracce: ritrovato deceduto un 66enne di Centallo

Si è conclusa purtroppo con la peggiore delle eventualità la ricerca persona intentata nella notte appena trascorsa nel Comune di Chiusa di Pesio, in località Pian delle Gorre: l'uomo di cui si erano perse le tracce è stato infatti ritrovato verso la mezzanotte in direzione Gias Vaccarile Sottano (quota 2.530), deceduto.



L'uomo - un 66enne residente a Centallo - era partito alle 8 di ieri (martedì 28 settembre) per raggiungere il Pian delle Gorre, ma si era successivamente perso contatto con il numero di cellulare. L'uomo vestiva con pantaloni leggeri e pail rosso. E' stato contattato anche il gestore del rifugio locale, che ha visto l'uomo parcheggiare al rifugio e poi muoversi verso punta Mirauda.



A dare l'allarme ai soccorsi la moglie, verso le 20.30. I soccorsi hanno visto impegnati i SAF dei vigili del fuoco di Cuneo, l'UCL, la TAS e i volontari di Morozzo, oltre ai cinofili di Volpiano, ai droni di Torino e ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza: sono stati battuti a piedi i sentieri attorno al rifugio.

L'uomo parrebbe essere deceduto per un malore. Il corpo è stato trasportato a valle in spalle e consegnato all'autoambulanza verso le 3.30 di oggi (29 settembre).