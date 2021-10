Partiti a piedi da Boves e accolti da centinaia di fedeli: l'arrivo di don Giuseppe e don Gilberto nelle parrocchie dell'Oltregesso

Grande festa, oggi 3 ottobre, per alcune delle parrocchie dell'Oltregesso a Cuneo, in particolare Roata Canale, Spinetta e Borgo San Giuseppe, dove ha fatto il suo ingresso il nuovo parroco, don Giuseppe Pellegrino.

Da oggi prende il posto di don Piero Luigi Martini, ex parroco della parrocchia di San Giuseppe in Borgo San Giuseppe di Cuneo, e di don Eraldo Serra, parroco delle parrocchie della Natività di Maria Santissima in Spinetta di Cuneo e dell’Immacolata Concezione di Maria a Roata Canale.

Una grande festa per le tre comunità, che lo hanno atteso e accolto nonostante la pioggia. Don Pellegrino. che ha ricevuto l'incarico dal Vescovo per 9 anni, sarà affiancato da don Gilberto Sarzotti.

Arrivato a piedi da Boves, da dove è partito alle 13, ha fatto tappa prima a Roata Canale, dove ha salutato i parrocchiani, poi a Spinetta, suo luogo di origine, dove ha ricordato di aver ricevuto i sacramenti e di aver celebrato la sua prima messa, il 28 settembre del 1978. Da qui, sempre a piedi e accompagnato da decine di persone, tra cui tanti giovani, è arrivato a Borgo San Giuseppe per la messa finale.

Ad accompagnarlo nella camminata anche don Paolino Revelli, parroco di Madonna delle Grazie.

Don Pellegrino, zaino in spalla, ha portato con sè due barattoli di vetro, che ha messo sull'altare, chiedendo ai parrocchiani di inserire dei messaggi di speranza per la comunità e per il mondo.