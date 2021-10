Lingerie confortevoli e sensuali per ogni situazione

L'acquisto della lingerie e in generale della propria biancheria intima è un momento personale e molto importante per ogni donna. Spesso la grande scelta presente, tra i vari modelli, rischia di mandare ancora di più in confusione l'acquirente. Alcune potrebbero essere interessate maggiormente alla qualità del pizzo e ai dettagli, altre ancora all'essenzialità e alla linea semplice della lingerie.

La presenza di molti modelli non deve quindi essere un qualcosa di ostile, ma al contrario deve essere sfruttata per poter variare il proprio stile, come suggerito dagli esperti di Lingerieforyou.it.

Lingerie: quando usarle

In molte situazioni, la lingerie rappresenta una soluzione ideale per ogni esigenza. Che sia un appuntamento per sorprendere il tuo uomo, o unicamente per sé stessi, permette di sfoggiare look sgargianti ed eleganti in grado di esaltare il corpo e aggiungere un tocco sexy al tuo outfit.



La lingerie è ampio simbolo della diversità e della voglia di comprendere tutti i molteplici canoni di bellezza, partendo dalle linee di moda più sofisticate, passando da quelle più sportive e slanciate, e arrivando fino ai morbidi modelli curvy e per le donne in dolce attesa.



Spesso quando ci si approccia all'acquisto della lingerie, le donne con il seno piccolo optano in generale per prodotti maggiormente delicati, come delle bralette. Chi invece ha un seno più abbondante tende a preferire un reggiseno privo di ferretto come supporto. Nella pratica, con il termine lingerie si vuole intendere la biancheria intima caratterizzata da una spiccata linea audace e più curata rispetto a quella che si sceglie di indossare ogni giorno.



Certamente la lingerie è una scelta che non si attua ogni giorno, ma è pensata proprio per le occasioni speciali ed in ogni situazione nella quale si vuole risaltare la propria silhouette e valorizzare al massimo il proprio corpo, riuscendo comunque a farsi sentire pienamente a pieno agio nella celebrazione e nella gratificazione di sé stessi.

Lingerie: un mondo variegato e dai mille stili

Quello della biancheria intima è un settore in ascesa, che sta regalando a migliaia di clienti modelli sempre diversi e taglie che riescano il più possibile a soddisfare anche le esigenze più disparate e attente. Quali sono i principali elementi che possono comporre la lingerie dei sogni?

Mutandine. Sono l'elemento a cui spesso ci si interessa di più, può presentare un taglio classico, che garantisce una copertura adeguata ad entrambe le parti, offrendo un'immagine di semplicità e comodità, che può anche essere arricchita da un bordo in pizzo per aggiungere una sfumatura di eleganza senza eguali. In altri casi invece, le donne più audaci optano anche per i perizomi, lasciando la parte posteriore senza copertura, per giungere al massimo della seduzione con la sua linea slanciata.

Body. Rappresenta la tipologia di lingerie che assicura la maggiore copertura possibile, con la mutandina e il reggiseno uniti insieme in un unico pezzo sinuoso e sensuale. Un modello di biancheria intima che sicuramente riesce ad affascinare e garantire la giusta comodità in ogni momento della giornata.

Reggiseni. Sono molte volte gli elementi più complicati da scegliere, in quanto la grandissima varietà di modelli, taglie e colori mette in difficoltà anche le donne più decise e convinte del loro stile. Push-up per i seni piccoli, balconcini, modelli a triangolo, con o senza ferretti da supporto: le possibilità da perseguire sono decisamente molteplici. Oltre ai tagli più classici, spiccano i bustini, delle lingerie ideali per le donne che vogliono risaltare la loro scollatura, in quanto il reggiseno è allungato per offrire uno stile dalla sensualità assicurata (spesso viene anche accompagnato dalle giarrettiere e le calze autoreggenti).