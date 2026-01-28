A Cuneo c’è un liceo che prepara al futuro dell’impresa e del Made in Italy

Il Liceo del Made in Italy con curvatura Scienze Gestionali proposto dall’IIS Delpozzo di Cuneo nasce per rispondere a una domanda molto chiara: formare studenti capaci di capire come funzionano davvero l’economia, le imprese e i processi produttivi che rendono unico il Made in Italy.

Non si tratta di un percorso teorico fine a sé stesso, è un liceo che unisce cultura, metodo di studio, competenze scientifiche ed economiche, con un’attenzione costante all’applicazione pratica. L’obiettivo è dare agli studenti strumenti solidi per leggere la realtà, interpretare i cambiamenti e muoversi con sicurezza tra studio e lavoro.

Il piano di studi mantiene una base liceale completa: italiano, storia, filosofia e matematica costruiscono capacità di analisi, ragionamento e spirito critico. Accanto a queste materie, trovano spazio economia, diritto, informatica, gestione dei processi organizzativi e due lingue straniere, inglese e francese. La presenza del francese rafforza l’apertura internazionale e il dialogo con i mercati europei, particolarmente rilevanti per il nostro territorio.

Uno degli elementi centrali di questo percorso è l’attenzione alle competenze gestionali e digitali. Gli studenti lavorano su dati, progetti, simulazioni e casi concreti, imparando a usare strumenti tecnologici, a interpretare informazioni complesse e a trasformarle in decisioni. Comunicazione, organizzazione del lavoro e problem solving diventano abilità quotidiane, non concetti astratti.

Grande spazio è dedicato anche alle attività laboratoriali e ai progetti interdisciplinari. Le conoscenze non restano separate in compartimenti stagni: le materie dialogano tra loro, aiutando gli studenti a capire come una scelta economica, una strategia di comunicazione o un processo produttivo siano sempre collegati. Questo approccio rende lo studio più concreto e vicino a ciò che accade fuori dalla scuola.

Il legame con il territorio è un altro punto chiave: le aziende, le realtà produttive e le organizzazioni locali rappresentano un riferimento costante per attività, progetti e percorsi di orientamento. Gli studenti entrano in contatto con il mondo reale, osservano come nascono i prodotti, come si valorizzano le competenze e come si costruisce un’impresa che funziona nel tempo.

Al termine del percorso, le possibilità sono ampie. Chi sceglie di proseguire gli studi trova una preparazione adatta a corsi universitari in ambito economico, gestionale, giuridico, tecnologico e organizzativo. Chi invece vuole orientarsi verso il lavoro dispone di competenze trasversali richieste oggi dalle imprese: capacità di analisi, uso delle tecnologie, conoscenza delle lingue, visione d’insieme.

Il Liceo del Made in Italy con curvatura Scienze Gestionali è pensato per chi vuole capire come funzionano le cose, non solo studiarle. È una scelta che guarda al futuro, valorizza il talento e costruisce basi solide per affrontare un mondo in continuo cambiamento.