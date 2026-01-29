Hub Affiliations nella shortlist dei SiGMA Eurasia Awards 2026

In un settore digitale sempre più regolamentato e orientato alla qualità, la capacità di orientarsi tra i migliori siti scommesse e migliori app scommesse è diventata un elemento centrale per creator, operatori e imprese che puntano a modelli di business sostenibili, trasparenti e pienamente conformi alle normative internazionali.

Hub Affiliations è stata ufficialmente inserita nella shortlist dei SiGMA Eurasia Awards 2026 nella categoria Best Corporate Service Provider, uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli dedicati all’eccellenza nei servizi corporate applicati all’industria del gaming, della creator economy e delle performance-based businesses.

La nomination sarà celebrata durante AIBC Eurasia, in programma dal 9 all’11 febbraio 2026 presso il Festival Arena di Dubai Festival City, evento globale che riunisce leader di intelligenza artificiale, blockchain, fintech, big data e tecnologie emergenti, insieme a investitori, istituzioni e policy maker internazionali.

Dubai si conferma così come uno dei principali hub mondiali dell’innovazione strutturata, dove tecnologia, regolamentazione e visione imprenditoriale convergono per trasformare progetti digitali in crescita economica sostenibile.

Creator economy e servizi corporate: il modello Hub Affiliations

Hub Affiliations si è distinta per aver affrontato una delle principali criticità strutturali della creator e performance economy: l’assenza di infrastrutture corporate solide, capaci di sostenere una crescita internazionale ordinata e governata nel lungo periodo.

In un settore storicamente frammentato e spesso caratterizzato da modelli informali, Hub Affiliations ha adottato un approccio industriale, posizionandosi come partner strategico di struttura, governance e sviluppo per creator digitali, tipster professionisti e operatori ad alta performance.

Attraverso un network internazionale di partner specializzati, l’azienda offre un ecosistema integrato di servizi che comprende:

strutturazione societaria multilivello

governance e compliance internazionale

accounting, reporting e controllo

gestione di asset digitali e proprietà intellettuale

supporto operativo all’espansione cross-market

Ad oggi, Hub Affiliations supporta decine di creator e operatori digitali nel percorso di trasformazione da attività individuali a imprese strutturate, scalabili e conformi, con un piano di ulteriore espansione previsto entro il 2026.

Sedici certificazioni ISO: un primato nel settore

A rafforzare la candidatura di Hub Affiliations contribuisce un risultato senza precedenti nel segmento della creator e performance economy: 16 certificazioni ISO attive.

Le certificazioni coprono ambiti chiave come:

qualità dei processi

sicurezza delle informazioni

protezione dei dati e privacy

business continuity

risk management

sistemi anti-corruzione e anti-bribery

Un approccio che introduce standard tipici delle grandi corporate e delle istituzioni internazionali in un settore ad alta velocità di innovazione, innalzandone l’affidabilità complessiva e riducendo il rischio operativo.

Intelligenza artificiale e accesso ai mercati globali

Un ulteriore elemento distintivo che ha portato Hub Affiliations nella shortlist dei SiGMA Eurasia Awards è l’integrazione tra infrastruttura corporate certificata e sistemi avanzati di intelligenza artificiale.

La piattaforma fornisce ai creator digitali strumenti AI-driven progettati per:

individuare nuovi mercati ad alto potenziale

analizzare regolamentazioni e modelli di accesso locali

adattare contenuti, branding e monetizzazione a contesti cross-border

accelerare l’ingresso internazionale riducendo i rischi operativi

Questo consente ai creator di evolvere da realtà locali a operatori digitali internazionali, mantenendo controllo, trasparenza e sostenibilità nel tempo.

La dichiarazione del CEO

“Essere shortlisted ai SiGMA Eurasia Awards 2026 come Best Corporate Service Provider rappresenta una conferma strategica della nostra visione”, ha dichiarato Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.

“Abbiamo dimostrato che la creator economy può crescere come una vera industria, con governance certificata, strutture solide e accesso ai mercati globali. Il nostro obiettivo non è solo supportare la crescita, ma rendere quella crescita sostenibile, trasparente e replicabile”.

AIBC Eurasia 2026: il contesto ideale

AIBC Eurasia 2026 offrirà un programma ad alto valore strategico che include:

Golf Tournament

live startup pitches

networking dinners

official celebration

due premi ufficiali e charity auction

incontri con top government officials

connessioni dirette con industry leaders e high-value traffic

Un contesto che riflette pienamente la mission di Hub Affiliations: unire innovazione tecnologica, governance e crescita internazionale.

La shortlist ai SiGMA Eurasia Awards 2026 riconosce Hub Affiliations come pioniere di una nuova categoria di corporate services, progettata per rispondere alle esigenze reali della creator e performance economy globale.

Un modello che non si limita ad accelerare la crescita, ma la rende strutturata, conforme ed eticamente sostenibile.

















