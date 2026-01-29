Come inviare file di grandi dimensioni online in modo semplice e sicuro

Inviare o trasferire file di grandi dimensioni è una necessità sempre più impellente per chi oggi maneggia contenuti multimediali. Che si tratti di un progetto di lavoro o di inviare il video delle vacanze girato ad alta risoluzione, nella migliore delle ipotesi si tratta di spostare file da centinaia di MB, e l’operazione è meno semplice e scontata di quanto si possa pensare, soprattutto se non sei un addetto ai lavori. Se sei un profano potresti pensare di usare la mail, ma i limiti di dimensioni degli allegati sono di pochi MB, quindi è impossibile fare questo tipo di operazione con una casella di posta elettronica tradizionale. Tuttavia, i metodi semplici e facili da usare esistono, basta solo conoscerli: in queste righe andremo a scoprirli insieme.

Servizi di trasferimento online

Non tutti sanno che per trasferire file di grandi dimensioni esistono appositi servizi online, utilizzabili direttamente dal browser e gratuiti al 100%. Uno dei più famosi è sicuramente TransferNow , perché presenta un’interfaccia semplice e intuitiva, l’ideale per chi non è un massimo esperto in materia, e con indicazioni chiare ti guida nell’invio di uno o più file di grandi dimensioni, utilizzando poi come strumento di invio link o mail. Per utilizzare TransferNow o servizi affini il percorso è davvero semplice: ci si collega al sito web del servizio, si caricano i file da inviare, si seleziona l’indirizzo mail del destinatario (oppure si sceglie di generare il link) e a quel punto basta cliccare sul tasto “invia file” per avviare il trasferimento. I vantaggi di questi servizi di trasferimento file sono sicuramente nella loro praticità, perché ci si può collegare da qualsiasi device, non occorre installare programmi e in caso di necessità è possibile impostare una password per motivi di sicurezza.

Perché non basta l’email per i file grandi?

Come già anticipato, la stragrande maggioranza dei servizi mail in circolazione hanno un tetto massimo per gli allegati che si attesta su qualche decina di MB, quindi è evidente che contenuti multimediali di grosse dimensioni non possono essere trasferiti con la semplice posta elettronica. In realtà esistono alcuni servizi mail che permettono di inviare file di grandi dimensioni, ma si tratta per lo più di account extra a pagamento, che comunque non garantiscono la massima tutela in ambito sicurezza.

I vantaggi del trasferimento file attraverso link

In un mondo in cui anche il più piccolo dei device vanta un collegamento al web, il metodo di trasferimento file attraverso link è indubbiamente il più efficace. Con questo metodo, infatti, è sufficiente inviare il link anche attraverso messaggio di testo, e il destinatario deciderà come, dove e quando scaricare il file inviato. Per chi lavora da remoto, poi, questo tipo di trasferimento è l’ideale per scaricare in pochi secondi quello che serve, se ci si dovesse affidare ai servizi mail i tempi di download si allungherebbero, oltre ad essere tutt’altro che stabili. Rispetto ad altri metodi, poi, quello attraverso link permette di impostare un servizio di crittografia che protegge i dati sensibili contenuti nei file in oggetto. È inoltre possibile creare link privati, quindi accessibili solo a determinati utenti, oppure impostare un download a tempo, scaduto il quale non è più possibile scaricare i contenuti ricevuti. Questi piccoli accorgimenti rendono molto più sicuro il metodo di trasferimento file via link.

Come funziona un moderno servizio di trasferimento file

Nella pratica, utilizzare un servizio di trasferimento file online è molto semplice e richiede solo pochi passaggi:

– si accede al sito del servizio direttamente dal browser, senza installare software

– si selezionano i file da inviare, anche di grandi dimensioni

– si sceglie se inviare il file via email o tramite un link di download

– in alcuni casi è possibile aggiungere una password o una scadenza per aumentare la sicurezza

Una volta completati questi passaggi, il destinatario potrà scaricare i file in modo rapido e sicuro, da qualsiasi dispositivo.

Servizi di cloud storage

Un’alternativa sicuramente valida è quella del cloud storage. Si tratta di servizi che permettono di caricare i file di grandi dimensioni in appositi spazi online, da poi poter condividere via link. Una descrizione così generica potrebbe non dirti nulla, ma se nominiamo servizi come Dropbox, OneDrive o Google Drive capisci subito di cosa parliamo. Il vantaggio è che si caricano sul proprio spazio online tutti i file di grandi dimensioni che si desiderano entro determinati limiti (solitamente ci sono almeno un paio di GB a disposizione nelle versioni gratuite), e successivamente si possono scaricare su altri dispositivi, sia propri, sia per altri utenti condividendo con loro gli specifici link. In termini di sicurezza, ogni cloud storage è protetto da un nome utente e una password, in più i link da condividere con gli utenti esterni possono essere protetti da un ulteriore parola segreta, in modo che i contenuti non finiscano in mani sbagliate. I cloud storage possono rivelarsi molto utili come sorta di “hard disk online”, in modo da avere i propri file a disposizione su qualsiasi device, ma di contro in alcuni casi gli spazi concessi con gli account gratuiti sono molto limitati e per averne a sufficienza si è costretti a sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Compressione file

Altro metodo molto usato, da diversi anni a questa parte, è quello della compressione file. Esistono numerosi servizi che permettono di “rinchiudere” i file in appositi archivi digitali (con le estensioni ZIP o RAR) riducendone le dimensioni. In linea di principio è una grande soluzione, ma all’atto pratico i file compressi sono di pochi MB inferiori rispetto agli originali, quindi il più delle volte il problema delle grandi dimensioni non viene risolto. Si tratta sicuramente di una soluzione perfetta quando le dimensioni sono di poco superiori a quelle consentite e quando si vogliono trasferire più file contemporaneamente, ma per quel che riguarda i file multimediali, il cui “peso” è molto consistente, un archivio RAR o ZIP è del tutto inefficace.

Trasferimento tramite server FTP

In ambito professionale esiste anche il trasferimento tramite server FTP (File Transfer Protocol). I file vengono caricati su un server dedicato e resi disponibili tramite credenziali di accesso. Si tratta però di una soluzione tecnica, che richiede configurazione e competenze specifiche, ed è quindi pensata soprattutto per aziende strutturate. Per l’utente comune, che cerca semplicità e velocità, i servizi di trasferimento file online risultano decisamente più pratici.

Qual è il metodo migliore?

Concludiamo questo nostro excursus nel mondo del trasferimento file dicendo che non esiste una risposta univoca a questa domanda. In linea di principio, servizi come TransferNow sono adatti a ogni occasione, ma sicuramente sono particolarmente apprezzati da chi deve inviare file di grosse dimensioni una tantum. Se invece gestisci quotidianamente file di grandi dimensioni l’ideale è forse avere un servizio di cloud storage in cui caricarli e metterli a disposizione di chi li deve ricevere, ma in questo caso potresti essere costretto a sottoscrivere un abbonamento a pagamento.







