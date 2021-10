Confartigianato Cuneo e le sue imprese protagonisti del programma Rai “Linea Verde Start” (FOTO)

“Nelle mani degli uomini passa tutta intera la storia di una comunità.” Con queste parole il conduttore Federico Quaranta conclude la puntata di Linea Verde Start, il programma televisivo di Rai Uno, che andrà in onda sabato 9 ottobre alle ore 12,00, dedicato interamente all’artigianato cuneese e alle sue diverse declinazioni.

L’iniziativa, realizzata dalla Rai in esclusiva con Confartigianato, per quattro settimane, ogni sabato, accompagnerà i telespettatori nelle aziende italiane a valore artigiano. Saranno le imprese cuneesi associate a Confartigianato Imprese Cuneo a fare da apripista, raccontandosi con le loro eccellenze nel primo dei quattro appuntamenti previsti in palinsesto.

Tra suggestive sequenze di immagini naturalistiche, che spaziano da geometrici vigneti, a rigogliose montagne, a dolci pendii collinari fino ad ampie distese pianeggianti, si inseriscono storie straordinarie di vocazione artigiana, di operosità e capacità, da cui scaturiscono prodotti dalle caratteristiche uniche.

Si parte dalla birra che nasce nel cuore delle Alpi Marittime, prodotta dal birrificio Troll con sede a Vernante, comune noto anche per i caratteristici murales dedicati al famoso burattino Pinocchio, per spostarsi poi, dopo un rapido excursus sulla storia dell’imponente castello di Serralunga d’Alba, a Dronero ad incontrare Paolo Cavanna, mugnaio, che insieme al fratello Fabrizio ha recuperato il quattrocentesco Molino della Riviera. Dopo una gustosa tappa a base di tajarin e tartufo, presso il ristorante Felicin di Roddi, la narrazione prosegue soffermandosi a Roccaforte Mondovì, dove ha sede l’azienda Pastorelli, produttrice di un particolare prosciutto crudo denominato “Presciutto”. Di qui, dopo una breve tappa nella seicentesca Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, il viaggio assume una connotazione particolarmente “dolce”. A Busca a parlare della tradizione artigianale e delle eccellenze del territorio ci sono le sorelle Giorgia e Giuliana Fagiolo Peirano con i loro dolci al cioccolato, tra i quali spiccano i caratteristici “buschesi” dalla ricetta antica, risalente al loro bisnonno.

"Orgoglio, passione, manualità e genio sono le caratteristiche dell’artigianato cuneese e la vera forza delle nostre imprese. – spiega Luca Crosetto presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, il cui intervento conclude la puntata - Imprese che perlopiù sono familiari e proseguono la tradizione dei loro predecessori. Con questa importante iniziativa Confartigianato, in collaborazione con la Rai, dà voce e visibilità al nostro mondo artigianale, così unico e valoroso nel creare eccellenze e nel mantenere vive e vitali storia e tradizioni della nostra terra".