Daniela Balestra neo presidente di Confartigianato Cuneo: “Guardiamo al futuro con slancio investendo su competenze e connessioni” [VIDEO]

Daniela Laura Balestra, neo presidente di Confartigianato Cuneo, ha il piglio manageriale di chi da tempo gestisce con successo un’impresa.

Figlia d’arte, suo padre fu ai vertici della zona di Alba di Confartigianato, nonché vice presidente provinciale e presidente regionale, è cresciuta nell’ambito di quella grande famiglia associativa delle imprese artigiane ottenendo il giusto imprinting per diventare la prima donna presidente dell’Associazione cuneese, che si colloca al secondo posto in Italia per numero di imprese associate.

Schietto ed incisivo il suo programma, che condivide con i suoi due vice presidenti: Michele Quaglia (vicario) e Davide Merlino. Tre le parole “chiave” su cui intende impegnarsi nel prossimo triennio di presidenza: slancio, competenze, connessioni.

A seguire l’intervista nel VIDEO: