Daniela Balestra prima donna alla guida di Confartigianato Cuneo: le congratulazioni di Gribaudo (PD)

Ieri, domenica 30 novembre, la cerimonia al Centro Incontri della Provincia di Cuneo di elezione all’unanimità di Daniela Laura Balestra dal 42° Congresso territoriale di Confartigianato Imprese della provincia di Cuneo.



Succede a Luca Crosetto, ora presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che ha guidato l'associazione di categoria negli ultimi 8 anni. Non più eleggibile, dopo due mandati consecutivi, passa ora il testimone all'imprenditrice albese 42enne cotitolare della “Stamperia Albese Balestra” e su vice nell'ultimo mandato.



(Il direttore Joseph Meineri, il vicepresidente vicario Michele Quaglia, la neopresidente Daniela Balestra, il presidente uscente Luca Crosetto e il vicepresidente Davide Merlino)



Numerose le autorità presenti alla cerimonia che si sono congratulate per l'avvenuto passaggio a cui si aggiungono quelle della deputata cuneese e vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo.

“Congratulazioni a Daniela Balestra – commenta Gribaudo -, prima donna nella storia a essere eletta Presidente di Confartigianato Cuneo: un ruolo di grande responsabilità perché rappresenta 9800 artigiani della nostra provincia, simbolo di filiera di qualità, radici e cultura del territorio. Culturalmente, poi, un passo avanti fondamentale. Buon lavoro, Presidente”.