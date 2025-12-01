 / Attualità

Attualità | 01 dicembre 2025, 10:47

Daniela Balestra prima donna alla guida di Confartigianato Cuneo: le congratulazioni di Gribaudo (PD)

La deputata cuneese evidenzia poi: "Culturalmente un passo avanti fondamentale"

La neopresidente Daniela Laura Balestra

Ieri, domenica 30 novembre, la cerimonia al Centro Incontri della Provincia di Cuneo di elezione all’unanimità di Daniela Laura Balestra dal 42° Congresso territoriale di Confartigianato Imprese della provincia di Cuneo.

Succede a Luca Crosetto, ora presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che ha guidato l'associazione di categoria negli ultimi 8 anni. Non più eleggibile, dopo due mandati consecutivi, passa ora il testimone all'imprenditrice albese 42enne cotitolare della “Stamperia Albese Balestra” e su vice nell'ultimo mandato.


(Il direttore Joseph Meineri, il vicepresidente vicario Michele Quaglia, la neopresidente Daniela Balestra, il presidente uscente Luca Crosetto e il vicepresidente Davide Merlino)

Numerose le autorità presenti alla cerimonia che si sono congratulate per l'avvenuto passaggio a cui si aggiungono quelle della deputata cuneese e vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo.

Congratulazioni a Daniela Balestra – commenta Gribaudo -, prima donna nella storia a essere eletta Presidente di Confartigianato Cuneo: un ruolo di grande responsabilità perché rappresenta 9800 artigiani della nostra provincia, simbolo di filiera di qualità, radici e cultura del territorio. Culturalmente, poi, un passo avanti fondamentale. Buon lavoro, Presidente”.

Redazione

