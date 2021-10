Kinesica Fitness a Bra, specializzati in ginnastica posturale e ginnastica dolce

Un ambiente familiare con personale Laureato in Scienze Motorie e professionisti del settore. Questo è Kinesica Fitness a Bra: una palestra dove fare pesi e sudare, ma anche dove poter fare rieducazione motoria.



Da Kinesica Fitness si può svolgere l'attività di ginnastica posturale, correttiva, preparazione pre-intervento e post infortunio, ginnastica antalgica, pilates e ginnastica dolce.



Lo spiega bene Stefania Perasso, presidente della ASD: “Non siamo la solita palestra in cui si viene solo per dimagrire o far pesi. Da noi viene chi ha mal di schiena, il ragazzino con la scoliosi, la persona con la protesi al ginocchio, o chi vuole tornare a muoversi e ritrovare l'elasticità muscolare e articolare. Ogni persona viene seguita passo per passo con esercizi personalizzati e con una scheda di allenamento studiata apposta per loro. In sala corsi proponiamo una vasta scelta di lezioni sia per rassodare, per smaltire e per rilassarsi un po'. Facciamo anche Zumba, ideale per muoversi e divertirsi. Inoltre diamo molta importanza alla Ginnastica Dolce con diversi livelli di difficoltà e con balli di gruppo lenti e veloci”.



Kinesica Fitness punta molto sulla Ginnastica Dolce: un percorso fatto con esercizi graduali e mirati che agiscono in maniera specifica sui muscoli, per tenere il proprio corpo in forma con movimenti lenti e leggeri di allungamento, distensione, stretching e rinforzo muscolare. Gli esercizi vengono diversificati per chi ha difficoltà nello sdraiarsi su un tappetino. Durante l'arco della settimana vengono proposte lezioni con vari livelli di difficoltà. È possibile scegliere tra lezioni leggere, di media intensità e una anche con mezz'ora di aerobica dolce.

Tutte la mattine ci sono corsi disponibili, più due pomeriggi. Non manca anche una lezione con balli occitani.

“Praticare ginnastica dolce potrà dare benefici e miglioramenti anche sotto il profilo psicologico in quanto è un'attività di aggregazione, vieni a provare!” aggiunge Stefania Perasso.



Ogni attività si svolge in totale sicurezza, nel massimo rispetto delle normative anti-Covid: ci sono stanze ampie dove possono entrare un massimo di 15 persone per volta. I prezzi sono contenuti con abbonamenti alla portata di tutti



Cosa aspettate a iscrivervi? Stefania, Raffaele, Maria Antonietta, Maria, Fredi, Paolo, ed Edoardo vi aspettano! Tutti professionisti e laureati in Scienze Motorie.





Kinesica Fitness si trova a Bra in Strada Crosassa, 23

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 21; il sabato dalle 9,30 alle 16,30.



Per maggiori informazioni: 334/6012111



https://www.facebook.com/kinesicafitness