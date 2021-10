Una targa per ringraziare Mario Sclavio ex Presidente e socio fondatore delle Acli di Carassone

Sabato 16 ottobre, al circolo Acli di Carassone, ben 7 ex presidenti di circolo, compreso quello in carica, Domenico Bertolino, si sono ritrovati, per festeggiare i 90 anni di Mario Sclavo, socio fondatore e già presidente del circolo, nato nel 1946, oltre che fondatore della sede zonale e consigliere provinciale delle Acli di Cuneo.

I presidenti che, insieme a don Andrea Rosso, vicario parrocchiale, si sono ritrovati per festeggiarlo sono: Francesco Turco, Renato Cuniberti, Alberto Crosetti, Ugo Brignone, Giorgio Robaldo, Enrico Ferreri e Domenico Bertolino.

In occasione del momento di festa per il bel traguardo raggiunto da Sclavo, era presente anche il presidente provinciale delle Acli, Elio Lingua, insieme al consigliere provinciale, Pier Mario Longo. Lingua ha portato a Sclavo il saluto e l’augurio di tutte le Acli di Cuneo e lo ha ringraziato per il suo generoso volontariato e per la passione con cui si è sempre speso nell'aiutare gli altri.

“Le Acli ci sono perché sono in mezzo e dalla parte della gente” - ha detto il presidente Lingua, che ha anche consegnato a Sclavo, a nome delle Acli provinciali di Cuneo, una targa con il ringraziamento più sentito per l’impegno in ambito sociale e per la preziosa collaborazione da lui prestata all’associazione