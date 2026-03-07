 / Attualità

Attualità | 07 marzo 2026, 12:56

Servizio Civile Universale: Alba partecipa col progetto “Luoghi Comuni”

Il progetto prevede il coinvolgimento di 5 volontari tra Biblioteca Civica, Museo Eusebio e Teatro Sociale. Scadenza per le candidature l'8 aprile

Il Municipio di Alba

Il Dipartimento delle Politiche Giovanili ha pubblicato il bando del Servizio Civile Universale 2026 fissando i termini per la presentazione delle candidature a mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14.00.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità offerta ai giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione, alla cultura, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È inoltre un’occasione di formazione e crescita, sia personale che professionale.

Il Comune di Alba propone per il Servizio Civile Universale il progetto “Luoghi Comuni", che coinvolge la Biblioteca Civica “G. Ferrero”, il Museo Civico “F. Eusebio” e il Teatro Sociale “G. Busca”.

L’obiettivo principale del progetto è rafforzare il ruolo dei servizi culturali del Comune di Alba come spazi pubblici di relazione, accoglienti e attivi nel favorire l’accessibilità, la partecipazione, la fruizione con particolare attenzione a persone che vivono condizioni di fragilità sociale, educativa o culturale.

I volontari saranno coinvolti nelle attività di base dei servizi e, nello specifico:

supporto nella raccolta e sistematizzazione delle informazioni relative ai servizi, orari, target e modalità di accesso delle tre sedi culturali;

aiuto nella stesura, revisione e impaginazione di materiali semplici e comprensibili;

pubblicazione di contenuti su social media, giornali e radio locali, aggiornamento del sito, preparazione newsletter;

laboratori, spettacoli e attività.

Il progetto prevede il coinvolgimento di n. 5 volontari così distribuiti:

- n. 2 Biblioteca Civica “G. Ferrero”

- n. 1 Museo Civico “F. Eusebio”

- n. 2 Teatro Sociale “G. Busca”

Non sono richiesti particolari requisiti di accesso, è sufficiente la licenza media.

L’impegno settimanale è in media di 25 ore e i volontari ricevono un trattamento economico pari a 519,47 euro mensili erogati direttamente dal Ministero. 

Per tutte le specifiche riguardanti i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle candidature e per scaricare il progetto LUOGHI COMUNI si può consultare il sito del comune di Alba all’indirizzo: Servizio Civile Universale - Comune di Alba https://www.comune.alba.cn.it/it/page/69284

Le domande dovranno essere effettuate on line collegandosi tramite SPID al link Presenta la domanda | Scelgo il servizio civilehttps://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/

