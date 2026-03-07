“Emozioni a Colori”, il Lions Club Mondovì Monregalese ospita Maura Anfossi

Un viaggio tra i colori e i loro significati emotivi per imparare a trasformare le fragilità in risorse. È stato questo il tema al centro del meeting del Lions Club Mondovì Monregalese, appuntamento dedicato alla diffusione culturale e alla crescita personale, come ha sottolineato il presidente Paolo Gastaldi.

A introdurre l’ospite della serata è stato il cerimoniere del club Daniele Camperi, che ha presentato la dottoressa Maura Anfossi, psicoterapeuta e referente del Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, oltre che consigliera della Fondazione CRC.

Al centro dell’incontro la presentazione del volume Emozioni a Colori: affrontare le fatiche e potenziare la propria realizzazione personale. Nel corso della serata la dottoressa Anfossi, professionista apprezzata per la sensibilità e l’impegno nel supporto clinico, ha guidato i presenti in una riflessione sulle possibili strade per nutrire l’equilibrio interiore.

Il percorso è partito dal colore marrone, simbolo di umiltà e semplicità e richiamo al ritorno all’essenziale, per poi proseguire con l’analisi degli altri colori e dei loro significati emotivi, offrendo spunti utili per comprendere meglio le proprie fragilità e trasformarle in opportunità di crescita.

L’incontro si è rivelato un’occasione di grande valore culturale e sociale, confermando l’attenzione del Lions Club Mondovì Monregalese verso i temi della salute, del benessere psicologico e della crescita della persona.