Prevenzione sanitaria nelle valli: a Limone Piemonte la prima Giornata di Medicina Digitale

Si è svolta sabato 7 marzo a Limone Piemonte la prima Giornata di Medicina Digitale per la Prevenzione e la Diagnosi delle Malattie nei Territori Decentrati, organizzata dal Rotary Club Cuneo 1925. L’iniziativa, ospitata negli spazi dell’edificio in Piazza della Croce Rossa, ha offerto alla cittadinanza visite ed esami gratuiti grazie all’impegno dei medici volontari del club, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione sanitaria nelle aree montane e nei centri più decentrati.

La mattinata, che si è svolta dalle 9 alle 13, ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, confermando l’importanza di portare servizi sanitari qualificati direttamente sul territorio. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Rotary Distretto 2032 e con il supporto organizzativo dei giovani del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda e dell’Interact Club Cuneo Provincia Granda.

Durante la giornata sono stati effettuati numerosi controlli e screening gratuiti, tra cui elettrocardiogrammi, misurazioni della pressione arteriosa, esami ematochimici, ecodoppler dei tronchi sovraortici, spirometrie, controlli del cavo orale, valutazioni psicologiche e valutazioni del rischio ictus. Le prenotazioni sono state gestite tramite l’app gratuita Doctor App, che continuerà a essere utilizzata anche per i prossimi appuntamenti.

All’arrivo i partecipanti sono stati accolti dal professor Roberto Bono, docente dell’Università degli Studi di Torino, insieme alle ricercatrici Giulia Squillacioti e Samar El Sherbiny. Il team sta conducendo, in collaborazione con l’Università di Saragozza e con l’INSERM, una ricerca sulla promozione della salute nelle comunità montane alpine, in collaborazione con il Comune di Limone Piemonte.

Lo studio analizza alcuni aspetti della vita in montagna che possono incidere sulla salute e sul benessere dei residenti, prendendo in considerazione abitudini come alimentazione, attività fisica e consumo di alcol o tabacco, fattori che possono influire sullo stress ossidativo e quindi sul rischio per la salute. La ricerca si svolge attraverso un questionario anonimo e l’analisi di un campione di urina per individuare eventuali processi infiammatori, il tutto in forma totalmente gratuita per i partecipanti.

Il servizio verrà replicato anche nei prossimi appuntamenti già programmati: il 18 aprile a Demonte presso Palazzo Borelli e il 16 maggio a Entracque.

Il presidente del Rotary Club Cuneo 1925 Daniel Gallina ha espresso un sentito ringraziamento ai soci medici del club per la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati, e in particolare al dottor Luigi Fontana, referente del progetto e coordinatore dell’iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai soci impegnati nell’organizzazione, tra cui Stefano Cavaglià, Marta Bongioanni e Filippo Quaglia, oltre ai giovani del Rotaract che hanno collaborato alla gestione dell’evento.

Per il supporto alla riuscita dell’iniziativa sono stati inoltre ringraziati il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, il dottor Giuseppe Vasile, la dottoressa Luciana Cagna, la Farmacia Chiera Dott.ri Vucusa e la Farmacia Roggia per il contributo nella diffusione delle informazioni relative alla giornata di prevenzione.

Un ulteriore supporto è arrivato dalla Viglia Srl, che ha messo a disposizione l’ecografo e le sonde per l’ecodoppler, e dalla GSC che ha fornito una stampante utilizzata per la produzione dei referti.

L’iniziativa conferma l’impegno del Rotary nel promuovere la prevenzione sanitaria e nel portare servizi qualificati anche nelle aree più periferiche, rafforzando la collaborazione con le istituzioni locali e la vicinanza concreta alla comunità.

