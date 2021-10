Una filiera per produrre mangime per conigli a base di gelso: se ne parla a Mondovì

Il Comizio Agrario di Mondovì organizza, nella serata di mercoledì 3 novembre, alle ore 20.30, un seminario online dal titolo “Il ritorno del gelso. Presentazione del progetto Gelso-Net”.

In un’ottica di agricoltura circolare, il progetto di cui il Comizio Agrario è portatore di interesse, intende rilanciare a livello regionale e nazionale la filiera del gelso da frutto e da foglia, in stretta connessione con le filiere di allevamento del baco da seta e dell’allevamento del coniglio.

Si tratta quindi di riprendere la coltura del gelso per i prelibati frutti, tenendo presenti le loro importanti proprietà nutraceutiche; per le foglie adatte all’allevamento del baco da seta al fine di creare una “Filiera di seta regionale”. L’obiettivo è produrre mangimi per conigli a base di farina di foglie di gelso al fine di ottenere un alimento funzionale che consenta la riduzione dei costi razione per gli allevatori, il miglioramento delle caratteristiche nutraceutiche della carne e risponda alle crescenti esigenze del consumatore.

Nel corso del seminario interverranno la professoressa Laura Gasco, il professor Gabriele Beccaro e la dottoressa Maria Gabriella Mellano, del Dipartimento di Scienza agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino.

L’evento gratuito è trasmesso online sulla piattaforma Zoom. Occorre prenotarsi al fine di ricevere il link per partecipare.

Per info e iscrizione: Comizio Agrario, piazza Ellero 45, Mondovì. E-mail: comizioagrario1867@gmail.com. Telefono 0174.42114 (orario d’ufficio: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12).