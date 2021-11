Come vincere alle slot online: strategie e trucchi

Le slot machines online sono sempre più amate dai giocatori di tutto il mondo, esse infatti molto spesso garantiscono adrenalina e anche grandi vincite. In molti però provano ad ottenere delle vittorie semplicemente scommettendo sulla prima slot machine che attira la loro attenzione senza adottare alcuna strategia.

Per fortuna esistono diversi trucchi che consentono di aumentare drasticamente le possibilità di vincere alle slot machine nei casino online.

In questo articolo i nostri esperti hanno deciso di svelare tutti i trucchi slot machine. E' importante che tu sappia però, fin da subito, che questi trucchi non ti consentiranno di vincere alle slot machine sempre, in ogni giocata.

Quali sono i 6 trucchi da adottare nelle slot machine?

Abbiamo raccolto qui sotto tutti i trucchi che potresti adottare quando decidi di giocare alle slot nei casino online e provare ad ottenere una vincita.

1. Utilizzare i bonus del casino

Il primo trucco che molti sottovalutano è quello di sfruttare i bonus presenti all'interno del casino, sia quelli al momento dell' iscrizione che gli altri bonus.

Per ottenere un bonus di benvenuto dovrai iscriverti sul casinò e inserire:

Il tuo indirizzo mail;

Il tuo genere;

L'Id;

La tua password.

Infine dovrai dare il consenso in merito alla privacy and cookie policies. Dopo aver fatto questo riceverai una mail di avvenuta registrazione. Dopo aver effettuato il primo deposito verrà sbloccato il bonus di benvenuto da sfruttare in una delle modalità di gioco presenti nel casinò.

Con i bonus infatti avrai molte più possibilità di ottenere delle vincite nel casinò online poiché potrai scommettere molto più di denaro di quello che hai effettivamente depositato.

I bonus possono riguardare diverse modalità di gioco in ogni caso aumentano le probabilità di vincita del giocatore.

Non tutti i casinò online offrono gli stessi bonus hai giocatori, quindi prima di aprire un conto AustriaWin24 potrebbe esserti utile per schiarirti le idee.

2. Utilizza le slot machine nella versione Demo

Altro consiglio è quello di giocare alle slot machine nella modalità Demo. Questa modalità consente di testare la slot machine, di comprendere il suo funzionamento, il suo payout e le possibilità di vincere.

Scommettendo in questo modo non sarà necessario investire denaro ma potrai giocare anche per molto tempo completamente gratis.

3. Gioca sulle slot con i più alti RTP

Per RTP si intende Return To Player cioè la percentuale di ritorno sulle giocate. Quando l'RTP di una slot machine online all'interno del casinò è più elevato, le probabilità di vincita aumentano.

Quindi dal punto di vista dei potenziali guadagni che puoi ottenere come giocatore devi vedere questo aspetto fondamentale. Ogni casinò deve indicare l'RTP della slot machine, se non trovi questo dato puoi ricercarlo facilmente su Internet.

Ricordati che in media l'RTP delle slot si aggira intorno al 94%, alcune rendono fino al 97% quindi bada bene a questo aspetto e segui queste dritte.

4. Giocare sulle slot con jackpot progressivi

La maggior parte dei giocatori in realtà non bada a questo aspetto. Uno dei trucchi per vincere grandi cifre risiede proprio nel piazzare scommesse sulle slot machine che offrono questa tipologia di jackpot. In queste slot più si scommetterà più si avrà la possibilità di ottenere delle vincite molto interessanti.

Il giocatore però deve fare attenzione ad una cosa: deve controllare qual è l'importo minimo accettato per accedere al jackpot progressivo , se scommettesse di meno potrebbe precludersi delle grandi opportunità. Questo modo di agire su questi giochi può essere davvero remunerativo nel corso del tempo.

5. Investire il proprio denaro con criterio

Tra i nostri consigli che ci sentiamo di includere in questa guida sicuramente rientra la pianificazione delle proprie scommesse e dei propri investimenti. Non dovrai investire senza una logica, il rischio in questo caso sarebbe quello di sviluppare una vera e propria dipendenza dalle slot e anche dai giochi da tavolo più in generale.

Dovresti invece avere un vero e proprio metodo di gioco che ti consente di giocare e allo stesso tempo divertirti. Un trucco può essere quello di destinare un determinato ammontare di capitale alle tue giocate giornaliere. Una volta che avrai scommesso quel capitale ti dovrai necessariamente fermare e ricominciare il giorno dopo.

Queste piccole regole possono fare davvero la differenza. Inoltre sfruttando i bonus come ad esempio i giri gratuiti potrai potenzialmente giocare alla slot da te preferita senza utilizzare denaro.

6. Scegli le slot più divertenti

Questo non rientra nei trucchi slot machine ma è sicuramente un valido consiglio. Scegli sempre le slot machine e qualsiasi altra modalità di gioco che ti faccia realmente divertire. Ti consigliamo di visionare anche tutti gli aggiornamenti dei software provider partner del casino in cui scommetti.

Il consiglio è quello di scegliere le slot con tematiche che ti interessano oppure con musiche adrenaliniche. Inoltre puoi scegliere il tipo di slot anche in relazione a quelle su cui si possono sfruttare i giri gratuiti regalati dal casino.

In alcuni casi i casino online permettono di sfruttare questi bonus per ottenere una vincita interessante sulle slot più amate.

Quindi facendo un breve riepilogo dovresti badare ai seguenti aspetti:

Cerca i migliori bonus online e sfruttali;

Utilizza la versione di gioco Demo delle slot per provarle;

Scegli le slot con gli RTP più elevati;

Le modalità di gioco più divertenti sono quelle con RTP più elevati;

Investi il tuo denaro con un piano, qualsiasi sia la modalità di gioco scelta;

Divertiti con le varie slot.

Come vedi, anche se non sei un esperto, con i trucchi slot machine e sfruttando i bonus, hai la possibilità di aumentare le tue probabilità di vincita. Non dovrai badare ai numeri o a qualsiasi altro aspetto matematico ma seguire semplicemente i consigli racchiusi in questa piccola guida.