SuperEnalotto, fortuna a Grinzane Cavour: vinti oltre 82mila euro

La fortuna bacia il Piemonte con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di martedì 9 dicembre, secondo quanto riportato da Agipronews, è stato realizzato un "5" dal valore di 82.289,81 euro a Grinzane Cavour, nel cuneese. La schedina vincente è stata giocata presso la Tabaccheria Farinetti di via Piana Gallo, 8 D.
Il montepremi per l'estrazione di giovedì 11 dicembre continua a crescere, raggiungendo quota 89,7 milioni di euro. L'ultimo "6" risale al 22 maggio scorso, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrata la combinazione vincente per un premio di 35,4 milioni di euro.
La vincita di Grinzane Cavour rappresenta una bella notizia per il territorio cuneese, in attesa che qualcuno riesca finalmente a centrare l'ambito jackpot milionario.