Resilienza e sicurezza sul confine: al via Paysage Plus_Resiliente

Venerdì 5 dicembre il consigliere delegato Silvano Dovetta ha partecipato all’evento di lancio del progetto Paysage Plus_Resiliente, tenutosi a Ospedaletti (IM), insieme con i tecnici della Provincia incaricati dell’attuazione degli interventi.

L’iniziativa rientra nella Strategia territoriale transfrontaliera Italia-Francia del PITER PAYSAGE+ e si pone l’obiettivo di rafforzare la resilienza dei territori coinvolti. Il progetto dispone di un budget complessivo pari a 2,3 milioni di euro ed è incentrato su due elementi chiave per lo sviluppo sostenibile dell’area transfrontaliera: la sicurezza e l’accessibilità.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, Paysage Plus_Resiliente interessa i territori del Monregalese, del Cebano, dell’Alta Val Tanaro e dell’Alta Langa. Sono previste azioni pilota volte alla prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale (nature-based solutions), tra cui interventi di messa in sicurezza della viabilità mediante il recupero dei muretti a secco. L’obiettivo primario è mitigare gli effetti degli eventi naturali sull’accessibilità dei territori.

A margine dell’incontro, il consigliere delegato Silvano Dovetta ha dichiarato: «Questo nuovo progetto, Paysage Plus_Resiliente, rappresenta la naturale prosecuzione del precedente progetto Résilients, realizzato nella programmazione 2014-2020. Come in passato, i partner lavorano insieme per costruire un territorio sicuro e accessibile, a beneficio sia dei residenti sia dei turisti. I nostri sono territori di grande valore e di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche fragili ed esposti a rischi ambientali: iniziative come questa sono fondamentali per tutelarli e valorizzarli».

Il progetto si svilupperà nel prossimo triennio e vede come partner ANCI Liguria (capofila), Provincia di Imperia, Provincia di Cuneo, Regione Liguria sul versante italiano, Métropole Nice Cote d’Azur e Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur sul versante francese.